Rada prodloužil s Jabloncem. Přirostl mi k srdci, tenhle kraj mám rád, libuje si kouč. Může útočit na Škorpila

Jablonec je jeho osudovou štací. A úspěšné spojení kouče Petra Rady se severočeským klubem pokračuje dál. 61letý kouč prodloužil se čtvrtým celkem uplynulé sezony smlouvu o další rok do léta 2021.

„Když mi pan Pelta nabídl smlouvu, dohodli jsme se hned. Trénování mě baví a pokud jsem s hráči naladěný na stejnou notu, naplňuje mě to. Jsem rád, že jsem se do Jablonce vrátil. Tenhle kraj mám rád," říká Petr Rada, který zelenobílé mužstvo vedl už ve 193 prvoligových zápasech.

„Podle počtu odkoučovaných zápasů je to asi můj osudový klub. Jsem tady nejdéle, znám tu všechny lidi. Takže je jasné, že mi Jablonec za tu dobu přirostl k srdci a jsem rád, že ho mohu dál trénovat. Mám tady prostor pro práci, pan Pelta mi do toho nezasahuje. Ale víte, jak to ve fotbale je, za dva měsíce může být všechno jinak," dobře ví zkušený kouč.

📝 30. června 2021 ✅

Na trenérském žebříčku podle zápasů v jednom klubu mu v moderní historii české ligy patří již čtvrté místo. Pokud novou smlouvu naplní až do konce, na bronzové pozici nahradí Ladislava Škorpila. Ten vedl ve 216 utkáních Liberec.

Trenéři podle počtu zápasů v jednom klubu v éře samostatné české ligy 262 Pavel Tobiáš České Budějovice 242 Pavel Vrba Plzeň 216 Ladislav Škorpil Liberec 193 Petr Rada Jablonec 181 Karel Jarolím Slavia

„Skoro dvě stě zápasů v jednom klubu nebude moc trenérů mít ani ve světě... Samozřejmě takový Alex Ferguson je výjimkou a v klubu, jako je Manchester United, je to ještě složitější. Na druhou stranu tam máte hráče, na které si ukážete. S nadsázkou vždy říkám, dejme Kloppovi nebo Guardiolovi Jablonec nebo Zlín a uvidíme,“ směje se.

Poprvé Petr Rada převzal Jablonec v říjnu 2003 a během první štace na jeho lavičce odkoučoval v nejvyšší soutěži 109 zápasů. Podruhé začal jeho hráče cepovat v zimní pauze sezony 2017/18. V první lize od té doby na jeho střídačce stál v 84 duelech a rovnou polovinu z nich vyhrál. Na žádné jiné štaci na tolik triumfů nedosáhl.

Jablonec pod ním za poslední tři sezony skončil jednou třetí, dvakrát čtvrtý. A poprvé ve své historii se dostal do základní skupiny Evropské ligy, zahrál si rovněž i ve finále domácího poháru. I v příští sezoně ho čeká 2. předkolo Evropské ligy.

V téměř stejném složení půjde do nové sezony také Radův realizační tým. Jedinou změnou je ukončení spolupráce po vzájemné dohodě s fyzioterapeutem Jaroslavem Jislem. Jeho místo nahradí Viktor Shejbal.