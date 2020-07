Kluby rozhodují o dalším osudu fotbalové ligy. Dohraje se skupina o záchranu?

Tiskovou konferenci, která bude probíhat po skončení zasedání Ligového grémia, můžete sledovat v přímém videopřenosu zde, o jednání a závěrech Ligového grémia budeme samozřejmě informovat na www.sport.cz.

Rozhodující slovo ovšem musí vyřknout Ligové grémium složené z představitelů dvaatřiceti klubů první a druhé ligy, které dnes zasedá v hotelu Iris v pražském Edenu. Na něm je, aby snahu výkonného výboru Ligové fotbalové asociace o dohrání soutěže posvětilo, anebo aby naopak vyslyšelo hlasy volající po předčasném ukončení nadstavbové skupiny o záchranu.

Momentálně zbývají dohrát dvě kola, která byla přeložena na 23. a 26. července. V nich by se nejprve 23. července měly uskutečnit zápasy Opava - Olomouc, Příbram - Teplice a Zlín - Karviná, o tři dny později jsou pak na programu střetnutí Olomouc - Zlín, Teplice - Opava a Karviná - Příbram.

Současný stav nadstavbové skupiny o záchranu:

11. Olomouc 33 9 13 11 39:40 40 12. Teplice 33 9 11 13 37:51 38 13. Zlín 33 9 6 18 30:52 33 14. Karviná 33 5 12 16 25:46 27 15. Opava 33 5 10 18 17:50 25 16. Příbram 33 6 7 20 21:55 25

Zatímco mužstva Teplic, Olomouce a Zlína už mají záchranu v nejvyšší soutěži jistou a hráči těchto týmů se rozjeli na dovolenou, zbývající trojici jde o umístění na dalších příčkách.

Ta poslední znamená přímý sestup do národní ligy, čtrnáctá a patnáctá nutnost absolvovat baráž s druhým a třetím týmem druhé ligy, kterými jsou Zbrojovka Brno a Dukla Praha.

Na pražskou Duklu by čekaly 29. července a 1. srpna dva zápasy se čtrnáctým týmem, na Brno pak s patnáctým mužstvem konečné ligové tabulky.

Pokud by se skupina o záchranu nedohrála, podle platných řádů by z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil. Z národní ligy by naopak postoupily pouze vítězné Pardubice a baráž by se zrušila.

V příštím ročníku nejvyšší domácí soutěže by tak startoval lichý počet sedmnácti účastníků, což by znamenalo, že by v každém kole mělo jedno mužstvo volno. Ve svém důsledku by to vedlo po dvou letech ke zrušení nadstavby. Alespoň takový scénář nastínil předseda LFA Dušan Svoboda uprostřed minulého týdne.

V případě, že se nesehraje baráž, z nejvyšší soutěže sestoupí dvě poslední mužstva a nahradí je dva týmy z ukončené druhé ligy, tedy Pardubice a Brno.

O tom, jak by se postupovalo v případě nedohrané baráže, by mělo rozhodnout právě Ligové grémium.