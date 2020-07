Skvělá zpráva pro budějovické fandy. Velká opora zůstane i pro příští sezonu

"Jsem moc rád, že to dopadlo. Měli jsme tu v loňské sezoně dva kluky, kteří byli obrovskými osobnostmi. Tomáš Sivok skončil a kdybychom přišli i o Jardu, bylo by to pro nás těžký. A hlavně nahradit ho bylo opravdu složitý, je rozdílový hráč," prohlásil kouč Dynama na adresu 40letého lídra, jenž si v polovině června v duelu proti domácí Opavě poranil stehenní sval a v semifinále skupiny o Evropu mezi tyčemi chyběl.

"Přemlouvání nebylo snadné. Kdo ho nezná, tak si to nedokáže ani představit. Rodinu má v Hamburku a tohle bylo pro něj těžký. Syn mu dorůstá, taky chytá a chce ho vidět. Existuje i možnost, že tu s ním rodina bude. Jsem rád, že ještě pomůže. Má pořád chuť," těší Horejše.

Trenér Českých Budějovic David Horejš.

Vlastimil Vacek, Právo

Drobný se po osmnácti letech v zahraničí vrátil na podzim do klubu, který ho vychoval. Mužstvu výrazně pomohl, držel ho v klíčových momentech. Nad jeho dalším působením visel otazník, bývalý gólman Bochumi, Herthy, Hamburku, Brém nebo Düsseldorfu se ale rozhodl pokračovat.

"Podmínky jsme mu museli nějak splnit, ale on nám to sportovně naprosto vrací. Je to tedy hráč, který tuhle hodnotu má. Udržet Jardu bylo i přání generálního partnera, ale bez ohledu na to byl pro nás priorita," tvrdil člen představenstva a generální manažer klubu Martin Vozábal.

Záda bude Drobnému krýt 24letý Vojtěch Vorel, jenž přichází na přestup ze Sparty a loni hostoval ve slovenské Senici. Právě on by se mohl v budoucnu stát jeho nástupcem. Další matador Zdeněk Křížek naopak ukončil kariéru a nově bude trénovat brankáře v akademii. "Nechtěli jsme jít cestou, že bychom měli čtyřicetiletého a osmatřicetiletého gólmana. To je nesmysl. Přáli jsme si, aby druhý brankář byl mladší," vysvětloval Horejš.