Sivok skončil, Budějovice vsadí na borce ze Žiliny. Hodně jsem o něj stál, přiznává kouč

Na stoperu má nahradit ikonu Tomáše Sivoka, byl pro vás v hledáčku volbou číslo jedna?

Jednoznačně, o nikom jiném jsme neuvažovali.

Martinu Králikovi bylo v dubnu teprve 25 let, v Žilině ovšem patřil k základním stavebním kamenům.

Ano, patřil ke stěžejním hráčům, na svůj věk má hodně odkopáno. Od osmnácti let hraje slovenskou ligu. Je to kluk, o něhož jsem dost stál. Je silnej na balonu. Má všechny předpoklady, aby hrál moderní fotbal. Věřím, že dirigentské schopnosti a zkušenosti přenese i sem.

Co si slibujete od Denise Baumgartnera ze Senice?

Je ve slovenské jedenadvacítce a pro klub značí do budoucna velkou perspektivu. Má výbornou kopací techniku. Je pro nás i výhoda, že hraje kvalitně levou nohou, což byl u nás trochu nedostatek.

Brankáři Drobnému bude krýt záda další bývalý hráč Senice Vorel. Naopak skončil budějovický patriot Křížek, který v klubu chytal nepřetržitě patnáct sezon...

Zdenda udělal určitě pro klub hrozně moc a zaslouží náš veškerý respekt, my jsme tuhle cestu chtěli zvolit už v zimě, bohužel přišla pak koronavirová pauza, takže jsme nemohli dát prostor mladému Ivanu Sušakovi, abychom ho viděli v akci. Setrvání Jardy Drobného byla pro nás velká priorita a jsem moc rád, že pokračuje. Ke klubu má navíc obrovský vztah a fanoušci pro něj hodně znamenají. Nechtěli jsme ale jít cestou, že bychom měli v kádru čtyřicetiletého a osmatřicetiletého gólmana. Je to nesmysl. Přáli jsme si, aby druhý brankář byl mladší. Zdeněk bude v Dynamu působit jako trenér brankářů v akademii. Zaslouží si to za ty roky, co v Budějovicích odvedl.

Políčeno máte na nigerijského útočníka Fortune Basseyho, který dal v uplynulé sezoně druhé ligy za Ústí nad Labem pět gólů. V jaké fázi je jeho příchod?

Dolaďuje se to. Chceme vytvořit konkurenční prostředí. Měl velmi dobrou sezonu před koronavirem, po něm to už bylo horší, ale sledovali jsme ho delší dobu. Je to rychlostní typ, navíc rozumí česky a s ligami je tady už spjatej. Určitě zvýší konkurenci v týmu.

Do Jablonce zamířil nejproduktivnější hráč Schranz, skončili také útočníci Rabušic a Táborský, pracujete na posílení ofenzivy?

Máme vytipované hráče, všechno je v jednání. Liga se ještě nedohrála a posuny v kádrech budou probíhat. Věřím, že během dvou týdnů se kádr doplní tak, abychom na soustředění do Rakouska jeli v kompletním složení.

Hostování mimo jiné vypršelo mladíkům Havelkovi a Šulcovi, existuje šance na jejich návrat?

Žádná předdohoda se Spartou respektive Plzní není, s hráči jsme ovšem v kontaktu. Vědí, že o ně máme zájem, co můžou od nás čekat a jakým způsobem chceme hrát. Oba dva mají šanci probojovat se i na ME jedenadvacítek a potřebují hrát. Když jsme se loučili, popřál jsem jim, aby se prosadili v mateřských klubech, kde ale samozřejmě panuje konkurence. Kdyby jim to nedopadlo, máme veliký zájem, aby se vrátili do Budějovic.

Vy sám jste žádnou nabídku neřešil?

Ne, my hlavně řešili doplnění kádru. Já to říkal už několikrát, jsem rád, že můžu být mezi 16 trenéry v lize, moc si vážím, že jsem šanci dostal, i toho, že jsme sezonu takhle zvládli. Víme, že laťka je nastavená vysoko. Ale uděláme všechno pro to, abychom z ní neslevili.

Desátého srpna vyrazíte na herní soustředění do rakouského Kaprunu, což bude jisté milé zpestření...

Těšíme se, že budeme moct vyklouznout ze stereotypu, protože tři týdny bychom se teď měli připravovat v domácích podmínkách. V Alpách nás čeká příjemné prostředí, dva kvalitní soupeři. Podmínky k trénování jsou tam skvělý.