Pozoruhodný návrat během pěti měsíců zpečetěn! Slavii posílil Kuchta

„Jsem hrozně šťastný, že se něco takového povedlo. Chci ukázat, že mám Slavii co dát a mám co nabídnout. Uvidí se, jak to bude ve výsledku vypadat. Přicházím do velkého klubu a musím počítat s tím, že konkurence je a bude velká," uvedl Kuchta.

Odchovanec Slavie tak završil pozoruhodný veletoč. Za sešívané totiž odehrál dosud jediné utkání, v listopadu 2015. Jenže poté se protloukal po hostováních. Nejprve v Bohemians 1905, na Žižkově, Slovácku i Teplicích. Až před rokem zakotvil pod Ještědem. A letos 22. února Jan Kuchta definitivně dotáhl přestup do Liberce, aby ho na den přesně po pěti měsících sešívaní 22. července vykoupili zpátky.

„Honza prošel mládeží i A-týmem Slavie a vzájemně víme, co od sebe očekávat. Je to hráč, kterého si trenéři přáli a skvěle pasuje do našeho herního stylu. Také proto se počítalo s jeho návratem při přestupu do Liberce, kterému patří poděkování za vstřícná jednání. Věřím, že Honza bude ve Slavii úspěšný a naplno prokáže svůj potenciál," říká člen sportovního úseku Slavie Jiří Bílek.

Kuchta odehrál za severočeský klub celkem 23 ligových utkání. Zatímco na podzim spíše střídal za Petara Musu, na jaře dal v útočník šest ligových branek. „Během podzimu Honza ještě trochu laboroval se zraněními i hledáním formy. V zimě jsme ho přivedli na přestup a svou prací i prací týmu se posunul dál. Ukázal potenciál, u kterého bylo jasné, že ho má, akorát ho musel stabilizovat," uvedl kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Kuchta se na jaře rychle stal jedním z pilířů modrobílé sestavy, o závěr sezony včetně finále MOL Cupu ale přišel kvůli zranění. „Byl pro nás platným hráčem, hodně pro mužstvo odpracoval. Vyhrával souboje, vytvářel gólové šance a vstřelil i důležité branky. Teď se posunul dál a věříme, že nezůstane stagnovat," dodal Hoftych.

„Jsem za liberecké angažmá moc rád a budu na něj vzpomínat jen v dobrém. Trenér Hoftych spolu se sportovním ředitelem Koukalem mi tady dali šanci znovu nakopnout mou kariéru, za což jim ještě jednou děkuji. Rád bych poděkoval za podporu i všem libereckým fanouškům, kteří nám v sezóně dost pomohli. Doufám, že se Slovanu bude dařit i v příští sezóně," rozloučil se s Libercem Kuchta, který se navíc rozhodl polovinu svého posledního platu ve Slovanu věnovat na rozvoj liberecké fotbalové akademie

Teď už ho čeká start s novým klubem. „Je to něco neskutečného! Teď už mi to trochu dochází, ale až budu vcházet do kabiny, asi bude znovu...," netajil se v týden starém rozhovoru pro Sport.cz Jan Kuchta svými pocity. Teď už je to realita.