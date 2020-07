Která ze dvou variant se v nadstavbové skupině o záchranu naplní? Už dnes večer může být jasno

I proto se na Julisce modlí, aby se odehrálo nejen dnešní čtvrté kolo záchranářské nadstavby, ale i nedělní páté. A vedení ligy si přeje pochopitelně totéž, protože zásahů do letošní sezony bylo až příliš, než aby přišla další rána, která by ji poznamenala.

Ono stačí, že už teď se vznáší nad regulérností posledních dvou nadstavbových kol spousta otazníků. Pomalu měsíc se nehrálo, protože fotbalisté Karviné museli po prokázaných případech nákazy koronovariem na čtrnáct dnů do karantény.

A tak zatímco oni byli v izolaci a šlapali maximálně na rotopedech, v Opavě a Příbrami se dál trénovalo a obě mužstva se chystala na zápasy o ligové bytí a nebytí.

Hráči Olomouce, Zlína a Teplic nikoli, ti se dokonce rozjeli na dovolenou. V lize se zachránili ještě před jejím přerušením, takže dostali volno, neboť dvě zbývající kola nadstavby pro ně vlastně představují začátek letního přípravného období. Samozřejmě už s pozměněnými kádry...

V Olomouci už kupříkladu skončilo hostování nejlepšího střelce Hanáků Juliše, který si bude od pátku říkat o svou šanci ve Spartě, do Jablonce přestoupil Pilař, trenér Látal nebude mít k dispozici ani Buchtu, ani vykartovaného Housku.

„Jsme v úplně odlišné situaci než Opava, takže nám půjde hlavně o to, abychom podali důstojný a zodpovědný výkon," přiznal před dnešním utkáním trenér Hanáků Radoslav Látal.

V podobném duchu ovšem může promlouvat i zlínský kouč Bohumil Páník, jehož tým přivítá Karvinou, stejně jako teplický trenér Stanislav Hejkal, který jede se Severočechy do Příbrami. Ani oni dost dobře netuší, co nucená přestávka vyplněná dovolenými s jejich hráči udělala a v jakém rozpoložení a formě se vrátí na ligovou scénu.

O nějaké motivaci se snad dá uvažovat pouze u teplického Jakuba Řezníčka, který má dva zápasy na to, aby se stal králem ligových střelců. Pokud by v nich vstřelil alespoň dva góly, dělil by se o první příčku s Liborem Kozákem a Petarem Musou, kdyby se trefil třikrát, stal by se nejlepším ligovým kanonýrem.

Ale že by právě tahle motivace u příbramského rodáka a po tři sezony i hráče převážila, aby svému někdejšímu klubu zavařil a nasměroval ho po dvou letech zpátky do druhé ligy?

„Poté, co vedení soutěže rozhodlo, že se liga dohraje, jsme připraveni se zachránit," vůbec nepřipouští podobnou variantu příbramský kouč Pavel Horváth, který samozřejmě musí počítat i s tím, že v případě bodové rovnosti s kterýmkoli z dalších aspirantů na poslední příčku mluví proti jeho týmu poslední příčka v tabulce po základní části ligy.

V praxi to pro jeho tým znamená povinnost v dnešním střetnutí s Teplicemi bezpodmínečně vyhrát. Ztracené body by přivodily existenční komplikace, za jistých okolností by dokonce mohly znamenat jistotu poslední příčky.

Pokud by totiž Příbram s Teplicemi prohrála a Opava porazila doma Olomouc a Karviná uhrála minimálně remízu ve Zlíně, bylo by rozhodnuto. Podobný scénář ale málokdo předpokládá...

Obecně se čeká na nedělní rozřešení, kdy přijde na pořad klíčový duel mezi Karvinou a Příbramí. Tedy, pokud na pořad přijde, protože nezapomínejme, že scénář nadstavbové skupiny o záchranu má dvě varianty.

Současný stav nadstavbové skupiny o záchranu

11. Olomouc 33 9 13 11 39:40 40 12. Teplice 33 9 11 13 37:51 38 13. Zlín 33 9 6 18 30:52 33 14. Karviná 33 5 12 16 25:46 27 15. Opava 33 5 10 18 17:50 25 16. Příbram 33 6 7 20 21:55 25