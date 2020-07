Sezona bude ukončena, nikdo nesestoupí. Ligovou skupinu o záchranu není možné dohrát, hlásí LFA

„S ohledem na nemožnost dohrát všechna utkání ve stanoveném nejzazším termínu do 2. srpna bude Ligový výbor v nejbližších dnech nucen učinit rozhodnutí o ukončení soutěžního ročníku bez určení konečného pořadí družstev," oznámilo vedení ligy poté, co byla ve čtvrtek u jednoho hráče Opavy potvrzena nákaza koronavirem, na celý tým byla uvalena karanténa a celé čtvrteční čtvrté kolo nadstavby, ve kterém se měla Opava utkat s Olomoucí, bylo původně pouze odloženo.

"Měli hrát, mají smůlu," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová po jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje.

"Všichni hráči Opavy ale teď musí jít do karantény, všichni na testy. Objednáváme je na testy, pak budou 14 dní v karanténě, potom půjdou znovu na testy. Také nařizujeme dezinfekci celého stadionu včetně masáží, rehabilitací, šaten," řekla dále Svrčinová. Podle ní začal mít nejmenovaný hráč Opavy zdravotní problémy v úterý nebo ve středu, do té doby trénoval s týmem.

Po tomto verdiktu bylo jasné, že se liga dohrávat nebude. Teoreticky ani prakticky to možné není, i když zatím vedení ligy přistoupilo pouze k tomu, že závěrečná dvě kola odložilo.

Až Ligový výbor oznámí oficiálně konec.

„Nakaženým je hráč A-mužstva, který nás v úterý odpoledne po tréninku telefonicky informoval, že se necítí dobře. Doporučili jsme mu kontaktovat obvodního lékaře, který následně tohoto hráče odeslal na testy. Testům se podrobil ve středu dopoledne a ve čtvrtek dopoledne tohoto hráče kontaktoval jeho lékař s tím, že výsledky testů byly pozitivní na přítomnost viru SARS-CoV-2. Od úterního tréninku nebyl tento hráč s nikým v kontaktu a zůstal doma."

"Od chvíle, kdy jsme se toto dozvěděli, jsme v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje. Byl vytvořen seznam epidemiologicky významných kontaktů – tyto osoby musí absolvovat testy a s okamžitou platností jim byla nařízena karanténa. Zároveň dojde k dezinfekci veškerých prostor Městského stadionu v Opavě. Tato situace se nikterak netýká dalších mužstev Slezského FC. Jejich příprava probíhá odděleně, a nepřišla tak do kontaktu s nakaženým hráčem."

"Velice mě ovšem mrzí reakce některých lidí, které jsou dle mého názoru za hranou zdravého rozumu. Nyní si nepřejeme nic jiného, než aby byli všichni ostatní hráči, trenéři, členové realizačního týmu a další zaměstnanci klubu zdraví. Stejně tak dotyčnému hráči přejeme, aby byl brzy v pořádku a přejeme pevné zdraví jemu i jeho nejbližším," uvedl Jaroslav Rovňan, ředitel Slezského FC.

„Jsem šťastný. Z ligy nikdo nesestoupí a z druhé ligy postoupí dva týmy," nesmírně se ulevilo bossovi fotbalové Příbrami Jaroslavu Starkovi, kterého informace o předčasném konci ligy zastihla cestou z dovolené v Rakousku. Vracel se totiž jen kvůli večernímu zápasu svého klubu s Teplicemi, v němž mělo jít Horváthovým svěřencům o naději na další ligové bytí.

Nepůjde. Poslední dvě kola nadstavby se hrát nebudou. Sezona končí a v platnost vstoupí varianta, kterou si kluby odhlasovaly na pátečním grémiu v Praze.

„Pokud se nepodaří skupinu dohrát, z ligy nikdo nesestoupí a postoupí do ní vedle vítězných Pardubic jen druhé Brno, aby nejvyšší soutěž měla v příštím ročníku osmnáct účastníků," pravil předseda LFA Dušan Svoboda, který ovšem do poslední chvíle věřil, že liga bude řádně dokončena a zmíněná varianta použita nebude.

Nyní se už s ní musí i on smířit.

Pražská Dukla rovněž. Ve druhé lize skončila třetí a poté, co byla na grémiu zrušena baráž, jí nezbývalo než věřit v dohrání nadstavbové skupiny. V tom případě by byl znám celek na posledním místě, a tudíž i sestupující, do nejvyšší soutěže by postoupila i ona.

Po pozitivní nálezu coronaviru jednoho hráče Opavy a dvoutýdenní karanténě, kterou hygienická stanice uvalila na celé mužstvo, se však na Julisce musí smířit s drsnou realitou. Dukla bude i v příští sezoně účinkovat v národní lize.

"Pro mě je to opravdu velké překvapení. Nakaženému hráči přeji brzké uzdravení," napsal na sociálních sítích výkonný a sportovní ředitel Dukly Pavel Vandas. „Další komentář je asi zbytečný. Mám pouze obavy o příští soutěžní ročník, bude to jeden velký zmatek."

"Měli třicet kol na to, aby si vybojovali umístění na jednom z prvních dvou míst," neměl a nemá Svoboda obavy z toho, že by se snad Dukla minila bránit u civilního soudu poté, co byla zrušena nejdřív baráž a teď i zbývající dvě kola nadstavby o záchranu.

V příštím soutěžním ročníku bude v první lize účinkovat osmnáct týmů, takže nadstavba se pochopitelně hrát nebude, druhou ligu by pak mělo odehrát čtrnáct mužstev.