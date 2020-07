Z hostování v Drážďanech se sice Hušbauer vrátil, Slavii ale opouští a míří na Kypr

Po poledni dorazili slávisté do rakouského Aigenu kousek od českých hranic, hned po obědě měli naplánovaný první kondiční výběh. Samozřejmě že nové posily v mistrovském týmu nechybí. Trpišovského tréninkový dril opět okouší útočník Jan Kuchta a obránce Ondřej Karafiát, dvě letní akvizice, které přišly do Edenu z Liberce. A stejně tak si na něj zvykají navrátilci z hostování, který první prázdninový kemp pochopitelně rovněž absolvují.

Z Holandska se vrátil zpátky do slávistického kádru van Buren, Sýkorovi skončilo hostování v Jablonci, Zelenému v Mladé Boleslavi a Hromadovi v Liberci. Přidala se i čtveřice mladíků Zeronik, Bárta, Rigo a Vágner.

Pod Ještědem hostoval i Baluta, který se ovšem nyní s mistrovským týmem Pražanů nepřipravuje, v kádru nejsou ani Jugas a Matoušek. Ti dva působili naopak v Jablonci a na podzim by mělo jejich hostování pokračovat.

Stejně tak se v těchto dnech jedná o hostování mladíků Koseka, Červa a Felipeho. Ti v uplynulé sezoně patřili do mistrovského kádru, ale v současnosti se připravují s rezervou s tím, že i oni budou na podzim hostovat v jiném klubu.

Do Rakouska na soustředění zatím neodjelo ani trio Hellebrand, Markovič a Zima, které absolvuje krátké soustředění s reprezentační jednadvacítkou v tuzemsku, a za mužstvem přicestuje až v sobotu. Později přicestuje také Peter Olayinka.

S mužstvem se nevydal ani někdejší kapitán Josef Hušbauer, i když mu hostování v německých Drážďanech skončilo. Ten totiž po čtyřech a půl letech ve Slavii skončil a míří na nové angažmá.

„Budu mít na Slavii jen a jen dobré vzpomínky. Udělali jsme tři tituly, vyhráli dvakrát pohár, dostali se do Ligy mistrů, daleko jsme byli i v Evropské lize, navíc jsem byl povolán znovu do národního mužstva. Neuvěřitelné, co se nám všechno povedlo za tu dobu dosáhnout," má Hušbauer pro angažmá v Edenu jen slova uznání a chvály.

„Nejvíc mi utkvěl v hlavě můj první gól za Slavii. Čekal jsem na něj hrozně dlouho a moc se mi ulevilo, když jsem se konečně trefil. Hezké zážitky mám i z první mistrovské sezony. Neříkalo se, že vyhrajeme ligu, naším cílem bylo třeba i třetí nebo čtvrté místo. A my udělali titul. Navíc jsme na Strahově, což všemu dalo ještě trochu jinou atmosféru," vykládá Hušbauer, na něhož čeká třetí zahraniční angažmá. V minulosti působil v italském Cagliari a německých Drážďanech,

„Doufám, že do třetice už mi konečně vyjde, protože u prvních dvou tomu tak nebylo. Je to pro mě nová výzva a další motivace," přiznal před pátečním odletem na Kypr, kde by měl oblékat dres Famagusty.

Slavii čeká po kempu v Aigenu v Rakousku od 4. srpna ještě herní soustředění v Laa an der Thaya.