Český reprezentant vydržel v Plzni jen rok, ve Viktorii končí

Jednatřicetiletý Adam Hloušek do Plzně zamířil loni po konci angažmá v Legii Varšava, ale nevybojoval si pevné místo v základní sestavě. Osminásobný reprezentant během minulého ročníku odehrál 18 ligových zápasů, vstřelil gól a přidal tři asistence. Na jaře i vinou zranění zasáhl jen do tří duelů nejvyšší soutěže.

V Plzni se během roku neprosadil ani kapitán slovenské reprezentace do 21 let Herc. Jednadvacetiletý záložník a kmenový hráč anglického Wolverhamptonu v české první lize odehrál jenom 17 minut.

Svolení hledat si nové angažmá dostali Adam Hloušek a Christián Herc.

Smlouvy s #fcvp pak skončily Jakubu Šimanovi a Janu Suchanovi, do B týmu se pak vrací po hostování v Sokolově @ondras_11.

Jediným nováčkem na prvním společném tréninku byl obránce Matěj Hybš, jehož příchod po vypršení smlouvy v Liberci potvrdila Viktoria už na konci dubna. Obránce Filip Kaša a slovenský záložník Miroslav Káčer posílili Plzeň v květnu jako volní hráči ze Žiliny.

Hlavatý pokračuje v Pardubicích

Záložník Michal Hlavatý, jenž pomohl Pardubicím k postupu do nejvyšší soutěže a byl vyhlášen nejlepším hráčem druhé ligy, bude nadále hostovat ve východočeském týmu, stejně jako další plzeňští fotbalisté Lukáš Pfeifer a Filip Čihák.

Stopera Šimona Gabriela si vypůjčí Mladá Boleslav, kde si hostování prodlouží i středopolař Dominik Janošek. Nigerijský záložník Ubong Ekpai se vrátí na hostování do Českých Budějovic.

Dlouholetý kapitán a obránce Roman Hubník se po vypršení smlouvy vrátil do Olomouce, slovenský útočník Erik Pačinda přestoupil do Trnavy. Plzeň neuplatnila opci na argentinského středopolaře Ivána Díaze a vrátila ho do Žiliny. Po konci kontraktů odešli také brankář Jakub Šiman a záložník Jan Suchan.

Testy silové i na koronavirus

Hráči po dvoutýdenní dovolené ve čtvrtek absolvovali měření kloubních rozsahů, test pohybových vzorů nebo měření dynamické síly. Na závěr podstoupili běžecký test na hřišti. "Všechny silové testy nám zjišťují asymetrie mezi jednotlivýma nohama, případně riziko zranění," vysvětlil kondiční trenér Martin Kojnok pro klubový web. "Běžeckým testem sledujeme jejich aerobní vytrvalost, rychlost návratu a rychlost zotavení srdeční frekvence po zatížení," dodal.

Všechny přátelské zápasy se kvůli hygienickým opatřením odehrají za zavřenými dveřmi. Děkujeme za pochopení.

Plzeňští vzhledem k aktuální situaci budou povinně testování i na covid-19. "Hráče, celý realizační tým i všechny z klubu, kteří jsou s A-týmem v kontaktu, necháváme otestovat. Stejný plán máme i před odjezdem na soustředění a před startem soutěže. Náklady na testy si hradí klub sám," říká tiskový mluvčí Václav Hanzlík.

Viktoriáni jediné přípravné utkání na českém území sehrají v sobotu 1. srpna doma proti Českým Budějovicím. Od 5. do 14. srpna Západočechy čeká soustředění v Rakousku, kde postupně narazí na Tirol, Altach, Craiovu a St. Pölten.