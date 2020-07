Trpišovský je nadšený. Zlobivá posila přináší Slavii cenné ingredience

Budí rozruch nejen svými výkony. Ne vždycky s ním byli na předchozích štacích spokojeni, často dostává zbytečné karty. Útočník Jan Kuchta se teď nicméně vrací do fotbalové Slavie hlavní bránou. „Srovnal si věci kolem sebe, všechno se sešlo,“ libuje si trenér Jindřich Trpišovský. Z Liberce uvítal nejen Kuchtu, ale také obránce Ondřeje Karafiáta. V přiloženém videu si poslechněte, jak kouč první letní posily ligového mistra hodnotí.

Kde jinde by se měli zásobit, když ne v Liberci. Sešívaní se opět zaměřili na Trpišovského bývalou adresu. Zatím se do prvního soustředění v Rakousku zapojili útočník Jan Kuchta a obránce Ondřej Karafiát. A kdo ví, kdo ještě je bude od Ještědu následovat...

„Získat Ondru Karafiáta byla taková povinnost. Nesmírně kvalitní hráč, který byl zadarmo. Byl by trochu hřích šance nevyužít," avizuje Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Známe ho z dřívějšího působení, poslední dobou hrál skvěle. Je hodně konstruktivní, navíc je schopen hrát i defenzivního záložníka a krajního obránce. Hráč v nejlepším věku, navíc je obounohý a my jsme měli trochu problémy na levém stoperu," vysvětluje trenér.

Jindřich Trpišovský o působení Tomáše Součka v Anglii

Slavia.cz

S Karafiátem do Edenu dorazil také Kuchta.

„Hledali jsme třetího útočníka do kádru, který je schopen hrát stylem, který potřebujeme. Kuchta je něco mezi Petarem Musou a Standou Teclem. Má ingredience, které nám trochu chyběly. Je to hodně agresivní hráč, který umí hrát jak od začátku, tak vstoupit do zápasu," představuje Trpišovský posilu.

Příprava teprve začíná, kádr českého mistra není zdaleka uzavřený. „O nějaké hráče je zájem. Na některé posty máme přetlak, naopak na jiné bychom někoho potřebovali. Budeme spíš čekat, jak se situace bude vyvíjet," přemítá Trpišovský.