Je toho plná Praha, bojí se o start ligy kouč Karviné

Trenér Juraj Jarábek by byl raději, kdyby si fotbalisté Karviné zajistili setrvání v první lize přímo na hřišti. Slezanům pomohlo k udržení to, že se kvůli výskytu nového koronaviru v týmu konkurenční Opavy nedohrála nadstavbová skupina o záchranu a z nejvyšší soutěže tentokrát nikdo nesestoupil.

Karviné patřila v lize před předčasným ukončením sezony 14. příčka s náskokem dvou bodů na Opavu a poslední Příbram. "Jestli se mi ulevilo? To asi není úplně přesné slovo. Chceme hrát nejvyšší soutěž, to je jasné - to chce každý. Upřímně ale říkám, že radši bychom si prvoligovou příslušnost uhráli na trávníku," uvedl pro klubový web Jarábek.

"Ale to už nezměníme, je konec. Kluci se rozprchli na krátkou dovolenou, protože se blíží start příštího ročníku. Času je málo," dodal Jarábek, v jehož týmu se objevil v průběhu sezony nejvyšší počet nakažených koronavirem. Kvůli čtyřem pozitivním testům u hráčů museli Slezané na začátku července na 14 dní do karantény a poslední dvě kola nadstavbové skupiny byla odložena. Později pak vedení soutěže z důvodu nákazy v nedaleké Opavě rozhodlo o tom, že zůstanou nedohrána.

Jarábek se bojí, aby koronavirus výrazně neovlivnil i start nové ligové sezony, která začne 22. srpna. "Toho se obávám, to je fakt. Je toho i plná Praha, v karanténě jsou i hokejisté, florbalisté," přemítal Jarábek.

"Nicméně věřím, že koronavirus poleví a budeme v dohledné době moci hrát před plným stadionem - doma i venku. Fotbal se hraje pro lidi a ti nám opravdu chyběli. Tím, jak máme malinký uzavřený stadion, tak i návštěva kolem dvou až tří tisíc lidí může vytvořit fantastickou kulisu. To nám teď scházelo," uvedl slovenský kouč.

Vítá, že se příští ročník nejvyšší soutěže bude hrát s 18 týmy a také bez nadstavby. Vítězné Pardubice z druhé ligy doplnila mezi elitou také druhá Zbrojovka Brno. "Schvaluji to a tento formát se mi líbí. Každý s každým si zahraje dvakrát a tři nejhorší spadnou přímo. Dlouhodobá soutěž prostě a jednoduše rozhodne, tak to má být. My bychom chtěli hrát o nějakou příčku výše než v uplynulé sezoně. Uděláme pro to absolutní maximum," řekl Jarábek.

Jeho tým bude mít na přípravu jen necelé tři týdny. "Začneme v pondělí 3. srpna. Bohužel ani do tohoto data nebudou mít kluci po náročné sezoně úplně volno - mají sporttestery. Během tří týdnů budeme chtít sehrát tři přípravné zápasy a rádi bychom na pár dnů vyjeli i na soustředění. Příprava bude krátká, ale nebrečíme. Je to realita, s kterou se musíme vyrovnat," dodal Jarábek.