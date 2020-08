Vítej doma, šampione! Krejčí se vrací do Sparty, přestože měl nabídky ze zahraničí

Patří k nejvýraznějším protagonistům zázračného letenského ročníku 1992. Po čtyřleté anabázi v Serii A je Ladislav Krejčí zase zpátky ve Spartě.

Odcházel jako levý záložník, vrací se nejspíš jako levý obránce, případně halvbek, pokud trenér Kotal zvolí rozestavení 3-5-2.

„Láďa Krejčí se vrací do klubu, který ho vychoval a ke kterému ho pojí velmi silné pouto. Hráč měl ještě platnou roční smlouvu v Boloni, registrovali jsme na něj nabídky z Itálie i několika dalších zahraničních soutěží. Láďu však přesvědčila komunikace se sparťanským sportovním vedením, návrat na Letnou byl jeho prioritou," ujišťuje Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která Krejčího zastupuje.

Dozrál do pozice lídra

Čerstvá posila tak může s mužstvem již v úterý zamířit na soustředění do Rakouska.

„Jsme rádi, že se jednání podařilo rychle dotáhnout do finále. Do sparťanského týmu se vrací hráč s více než 80 starty v Serii A a čtyřiceti zápasy v dresu reprezentace, který navíc přirozeně dozrál do pozice lídra. Jsme rádi, že se nám pro klub i hráče podařilo celý transfer dotáhnout do zdárného konce," dodává Kolář.

POSILA | Na Letnou se vrací sparťanský odchovanec Ladislav Krejčí! Ten oblékne rudý dres znovu po čtyřletém působení v italské Boloni.



Vítej zpátky ve Spartě, Krejdo! 🔙 #acsparta



➡️ https://t.co/x9pP7nDsFz pic.twitter.com/a0IjsW3JS5 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 4, 2020

„Moc jsem se sem těšil. Jsou to krásné pocity, vracet se na Spartu. Odehrál jsem toho tady dost, těším se, až zase nastoupím v rudém dresu," řekl Krejčí klubovému webu bezprostředně po podpisu smlouvy.

„Láďa je odchovanec, sparťan, má reprezentační zkušenosti, působil roky v zahraničí. Velkou výhodou je, že se v Itálii naučil hrát na všech pozicích na lajně, má zkušenosti s obranou ve čtyřech i ve třech hráčích. Proto i trenér o jeho příchod hodně stál," libuje si sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Už jsou takřka kompletní

"Stejně jako Ondra Čelůstka je Krejda typ hráče, který má po návratu ze zahraničí velkou touhu a motivaci vyhrávat a bojovat o trofeje, na které v cizině nedosáhl. Přesně tohle náš tým potřebuje. S trenérem jsme si vytyčili, že chceme mít 90 procent mužstva k dispozici pro soustředění, což se nám podařilo. Téměř kompletní kádr pro sezonu odjel do Rakouska," dodává ředitel.

Rosický si vyhlédl také dalšího odchovance z národního týmu. Záložníka Davida Pavelku, který má ještě na rok smlouvu v turecké Kasimpase.

Z Turecka už každopádně přišel reprezentační stoper Ondřej Čelůstka, před ním Sparta získala brankáře Dominika Holce z Žiliny a ofenzivního hráče Martina Minčeva z bulharského Černo More Varna. Dávid Hancko si navíc o rok prodloužil hostování z Fiorentiny.

Sparta teď má paradoxně dva Ladislavy Krejčí. V minulé sezoně s ní domácí pohár získal také 21letý juniorský reprezentant, který před rokem přišel z Brna.