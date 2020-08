Tři sešívaní jsou na odchodu! Koho Slavia nebere do Rakouska?

Hodně nakupují, proto budou v Edenu také zužovat početný kádr. Fotbalisté mistrovské pražské Slavie odjeli na herní soustředění do Rakouska. S týmem nebudou Jaroslav Zelený, Júsuf Hilál a Jakub Hromada. Trojice se nevešla do užšího výběru hráčů a jak klub na svém webu avizuje, měla by v následujících dnech zamířit na hostování.