Rázná odpověď zahraničním zájemcům! Slavia si pojistila své opory

Začali se kolem nich točit zájemci ze zahraničí. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík proto neváhal, sedl do auta a pilířům obrany přivezl na soustředění do Rakouska nové kontrakty. Jan Bořil a Vladimír Coufal podepsali nové dlouholeté smlouvy s fotbalovou Slavií. Kapitán prodloužil svou budoucnost se sešívanými do roku 2023, jeho kolega z opačné strany obrany do roku 2024.