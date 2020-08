Vydra byl jednou nohou ve Spartě! Ke Kangovi má Rosický výhrady

Rýsoval se zajímavý přestup. Matěj Vydra se mohl na jaře prohánět po letenském trávníku. K příchodu útočníka z Anglie však nakonec nedošlo.

"Vydra byl v zimním přestupovém období blízko přesunu k nám. Nevyšlo nám to na poslední chvíli poté, kdy se Burnley zranil jejich útočník. Jinak by Matěj zřejmě do Sparty na hostování přišel," rekapituluje sportovní ředitel Tomáš Rosický na klubovém webu v rozhovoru, který vznikl na základě otázek fanoušků.

❓ ZEPTEJTE SE #2 | Přestupy, hráči stávajícího kádru anebo klubový scouting. To všechno jsou témata, na která jste se ptali!



📺 Teď si užijte více než půlhodinový rozhovor se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým! #acsparta



➡ https://t.co/p9IaFfASmw pic.twitter.com/Ij5nBFNYte — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 9, 2020

"Typologický hráč jako Matěj by mě velmi zajímal. A Matějovy kvality jsou velké. Má rok do konce smlouvy, koupili ho za velkou sumu a uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Požadavky Burnley jsou ale pro nás momentálně nedosažitelné," netají Rosický.

Co ještě fanouškům odpověděl?

Proč Sparta neumí pracovat s takovými hráči jako je Kanga - Nemyslím si, že s hráči neumíme pracovat. Základ už je, když hráče přivádíme, abychom se mnohem víc dívali na charakterové vlastnosti. Když přivádíme hráče, jako je Kanga, kterému je dvacet sedm let, víme, jaké má neduhy a že ho tady těžko změníme. Už je pozdě a hráče potom nepřetvoříte. Rozdíl mezi hráči ve světových klubech je, že mají obrovská ega, ale také týmové smýšlení. Chtějí se identifikovat a integrovat v klubu, ve kterém hrají. To jsou obrovské rozdíly, které Kanga nemá.

Zda nebyla chyba nesplnit všechny požadavky, které Kanga měl - Na základě zkušeností, které s Kangou za dva a půl roku u nás máme, si myslím, že to jednoznačně chyba nebyla! Musíme rozdělovat Guélorovo počínání před koronavirovou pauzou a po ní. Po pauze plnil vše, jak jsme si představovali, a takového Kangu bychom tady chtěli. Byl disciplinovaný na hřišti i mimo ně. Plnil, co po něm trenér chtěl. My jsme byli ze začátku přesvědčeni, že mu novou smlouvu nenabídneme. Na základě toho, jak fungoval po koronavirové pauze, jsme si s trenérem řekli, že takového Kangu bychom tady samozřejmě chtěli. Vzhledem ke zkušenostem jsme mohli jít pouze do modelu 1+1. Guélor chtěl dvouletou smlouvu. My jsme řekli dobře, ale jen pokud budeš pokračovat v módu, ve kterém jsi.

O Kangových negativech - Je výborný fotbalista, ale má spoustu negativ, což je vidět i teď. Tak dobrý hráč jako on hraje za celou kariéru v Rusku, Srbsku a Česku a teď jde zpátky do Srbska. Jeho negativa kluby odradí. Já sám jsem si myslel, že pokud bude odcházet zadarmo, nějaký průměrný tým z nejlepších pěti lig po něm sáhne. Vidíte, nestalo se. Za celou dobu, kdy s námi byl, jsme na něj neměli adekvátní nabídku. Měli jsme dvě poptávky z arabského světa a v zimě velice malou nabídku z Trabzonsporu. Tohle všechno jsme zohledňovali.

Sparťan Guélor Kanga se raduje z trefy proti Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

O rozchodu s Martinem Frýdkem - Měl několik nabídek na prodloužení smlouvy a bohužel jsme se nedohodli. Martin se ale nikdy netajil, že by si chtěl vyzkoušet zahraniční angažmá. Pro Spartu odvedl dobrých pět let. Jednoznačně tady zanechal stopu a bude vždycky vítaný. Není vyloučené, že pokud mu zahraniční angažmá vyjde a pak se bude vracet, že se vrátí do Sparty. Je velký sparťan, i jeho rodina je sparťanská. Je v nejlepším věku, aby si zahraniční angažmá vyzkoušel.

Proč se předčasné ukončení kontraktů s drahými hráči podařilo jen v případě Ben Chaima - Ukončení smlouvy s hráči touto formou vůbec není jednoduchý proces. Tal a hráči, kteří nyní odešli, měli u nás obrovské smlouvy. Moc dobře věděli, že tak vysoké jinde nedostanou. Proto je i proces vývoje týmu pomalejší. Nedokázali jsme hráče prodat, nebo aby odešli dříve. Pro nás to nebylo hratelné. Zájem o ně nebyl a oni věděli, že takové smlouvy jinde mít nebudou.

Jak složité bylo dojednat další hostování Dávida Hancka - Je u nás na hostování zdarma. Samozřejmě platíme jeho plat. Celý transfer byl od začátku velmi složitý. Když jsme s trenérem řešili o koronavirové pauze skladbu týmu směrem k nové sezoně, tak pro trenéra bylo Hanckovo setrvání jasnou prioritou. Od té doby jsme na tom pracovali. Bylo velmi složité i kvůli koroně. Fiorentina s námi nechtěla na začátku vůbec jednat, protože nevěděla, co se bude dít. Dávid prokázal ve druhé části sezony potenciál a kvalitu. Dopadlo to dobře a jsem moc rád, že tady zůstává.