V Plzni ho nechtěli, Hloušek našel nové angažmá v Německu

„Byl jsem s vedením v kontaktu delší čas. Volal mi často sportovní ředitel klubu, trenér se na mě všude vyptával. Telefonoval například do Norimberku mému bývalému spoluhráči Marku Mintálovi, chtěl o mně získat co nejvíc informací. Strašně se do Kaiserslauternu těším," řekl Hloušek Sport.cz.

Jedná se sice o třetí ligu, bývalý viktorián je však maximálně spokojený. „ I třetí liga je v Německu hodně kvalitní. Kaiserslautern má navíc úplně nové zázemí na stadionu, podmínky jsou jako v bundeslize. Za každou cenu postoupit do druhé bundesligy. I tahle vidina je pro mě velkou motivací," podotkl Hloušek, který do Plzně přišel před rokem z Legie Varšava jako volný hráč.

Po solidním podzimu si zkraje jara nepříjemně poranil rameno, musel na dvě operace. V dresu Viktorie nastoupil k 18 ligovým zápasům, vstřelil jeden gól.