Tvrdík hlásí karanténu! Slavia má nakaženého, zrušila soustředění a odjela domů. Stihne start ligy?

Pohoda na rakouském kempu rychle vzala za své. Sešívaní dnes měli nastoupit k dalšímu přípravnému duelu proti Sturmu Graz. Místo toho fotbalisté pražské Slavie ruší soustředění a nejkratší cestou zamířili domů. Důvod? Jeden z hráčů je pozitivní na covid-19. Informaci na sociální síti v poledne uvedl klubový šéf Jaroslav Tvrdík. Večer pak upřesnil, že Slavia bude předběžně do 24. srpna v karanténě, přitom již o den dříve má nastoupit k prvnímu ligovému zápasu v Českých Budějovicích.

Jako by něco tušil. Jaroslav Tvrdík se o víkendu vypravil do Rakouska nejen podepsat smlouvy s oporami Coufalem a Bořilem, ale také probrat s celým mužstvem složitou koronavirovou situaci.

"Probírali jsme nutnost dalších hygienických opatření včetně sebekázně všech členů A-týmu a jejich rodin. Chceme hrát evropské i české soutěže. Atlético ukazuje, jak složité bude covidu vzdorovat. Bude velká výzva to zvládnout. Musíme!" poukázal klubový šéf v neděli.

ℹ️ | Testování na přítomnost #COVID19 mezi hráči a realizačním týmem v Rakousku odhalilo jeden pozitivní případ. Mužstvo se vrací do České republiky, hráč s pozitivním nálezem míří do karantény.





Jen do dvou dnů na chmurnou vizi došlo. "Testování na přítomnost covid-19 mezi hráči a realizačním týmem v Rakousku odhalilo jeden pozitivní případ. Mužstvo se vrací do České republiky, hráč s pozitivním nálezem míří do karantény," potvrzuje Slavia na svém webu.

Zrovna dnes jsme probirali nutnost dalsich hygienickych opatreni vcetne sebekazne vsech clenu A-tymu a jejich rodin. Chceme hrat evropske i ceske souteze. Atletico ukazuje, jak slozite bude Covid vzdorovat. Bude velka vyzva to zvladnout. Musime!

Soustředění v Laa an der Thaya přitom běželo podle plánu. Trenér Jindřich Trpišovský si pochvaloval, jak hráči pracují a perou se o místa v sestavě. Slavia na úvod deklasovala St. Pölten 5:0, pak porazila maďarského vicemistra Fehérvár 3:1.

Další dva plánované zápasy se Sturmem a Austrií Vídeň však už nestihne.

Do pokojů po jednom?

„Následný postup v návaznosti na pozitivní nález jsme jako klub konzultovali s Hygienickou stanicí hl. města Prahy, která nařídila hráči s pozitivním nálezem domácí karanténu a zbytku mužstva doporučila návrat do České republiky. S přijetím těchto hygienických opatření se tak hráči společně s realizačním a podpůrným týmem vrací do Prahy," vysvětluje situaci tiskový mluvčí Michal Býček.

Šéf přišel večer s další upřesňující informací. "Karanténa Slavie s možností dílčího tréninkového procesu podle výsledků pátečních testů je předběžně nařízena do 24. srpna," hlásí Tvrdík na twitteru. První ligový zápas sešívaných je přitom plánován na neděli 23. srpna na hřišti Českých Budějovic...

Tvrdík ještě dodává, že v karanténě skončila i většina členů představenstva, kteří tým o víkendu v Rakousku pracovně navštívili.

Podle serveru idnes.cz by měl celý tým po návratu zůstat na hotelu v pokojích po jednom. Jak uvedla ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová, další testy podstoupí Slavia nejspíš ve středu a podle výsledků se rozhodne o dalším postupu včetně případného umístění celého týmu do karantény.

Oba zbývající zápasy rakouského soustředění s @SKSturm a @FKAustriaWien byly oficiálně zrušeny. Tým se dnes vrátil předčasně do Prahy poté, co byl jeden z jeho členů testován pozitivně na COVID-19.

"Zprávu o výskytu onemocnění v týmu Slavie jsme zaznamenali a s představiteli klubu jsme v intenzivním kontaktu. V tuto chvíli je ale předčasné předjímat další vývoj a je třeba počkat na výsledky šetření Krajské hygienické stanice v Praze a na případná přijatá opatření. Zahájení nového soutěžního ročníku Fortuna ligy však v tuto chvíli není nijak ohroženo," ujišťuje ve svém prohlášení vedení Ligové fotbalové asociace.

Pro vršovický klub jde o druhý případ nákazy. V květnu před obnovením první ligy po přestávce zaviněné pandemií byl koronavirus objeven u jednoho z fotbalistů širšího kádru.

Situace je složitá pro všechny domácí kluby, řeší ji společně. Proto solidaritu se sešívanými vyjádřila i konkurenční Sparta. "Přeju SKS, ať situaci s pozitivním testem na covid u jednoho člena A-týmu zvládne a hlavně ať to nemá žádné zdravotní následky pro klub, ale i samotného hráče," napsal na sociální síti ředitel komunikace Ondřej Kasík.