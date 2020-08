Fotbalista Rabušic bude už potřetí působit v Liberci

Fotbalový Liberec angažoval posilu do ofenzivy. Na zkoušce uspěl zkušený útočník Michael Rabušic, který podepsal se Slovanem smlouvu coby volný hráč po konci v Českých Budějovicích. Třicetiletý trojnásobný reprezentant bude v severočeském týmu působit už potřetí v kariéře.

Michael Rabušic se znovu vrací do Liberce.

V lednu 2014 přestoupil do Hellasu Verona, angažmá v Itálii mu ale nevyšlo a po hostováních v Perugii a Crotone se vrátil do Liberce hostovat na sezonu 2015/16. Poté odešel do Jihlavy, kde působil na začátku kariéry.

Následně hrál v maďarském klubu Szombathelyi Haladás a uplynulý ročník strávil v Českých Budějovicích, kde ho však zbrzdilo vážné zranění kolena. Českou ligu v minulosti hrával také za Brno. V nejvyšší soutěži má na kontě 186 utkání, ve kterých si připsal 38 branek. V roce 2013 hrál třikrát za reprezentační A-tým.

V přípravě byl produktivní

Rabušic s Libercem trénoval od začátku přípravy a ve třech zápasech dvakrát skóroval. "Rambo nás přesvědčil v přípravě o tom, že pro nás může být platný hráč. Vycházíme i z toho, že klubem prochází hodně hráčů a musíme se vypořádat s řadou změn, takže budeme rádi, když bude v týmu někdo, kdo má k Liberci přímý vztah," řekl kouč Pavel Hoftych.

"Jsem rád, že budu znovu doma a že budu nastupovat za Slovan. Doufám, že navážeme na sezony, které jsem tu odehrál předtím a byly hodně úspěšné: titul, hráli jsme v pohárech, na což bychom chtěli navázat. Evropa přináší krásné zážitky a dostat se do ní pro nás bude hodně důležité," uvedl Rabušic pro web klubu, který se chystá na kvalifikaci Evropské ligy.

Liberec v létě přišel o útočníka Jana Kuchtu, který zamířil do Slavie. Z Edenu naopak Slovan získal na hostování Júsufa Hilála. "Budujeme nový tým, ale myslím, že to špatné nebude. Doufejme, že sezona bude úspěšná, hrozně se na to těším, protože v Liberci hraju strašně rád. Budu za Liberec bojovat vždy. Doufám, že zároveň trochu popíchnu kluky, aby opravdu nechali na hřišti všechno," dodal Rabušic.