Sejdeme se v Budějovicích! těší se Tvrdík po průlomovém jednání. A co poháry?

Ligová premiéra bez obhájce titulu? Přesně takový scénář hrozil, když se sešívaní kvůli jednomu pozitivnímu fotbalistovi ocitli v karanténě a poslední kontrolní test měli absolvovat až den po plánované premiéře v Českých Budějovicích.

„Po dnešku věřím, že v neděli nastoupíme! Těšíme se," hlásí dobré zvěsti Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie.

Dodrzet cely protiepidemicky manual, ktery ma 22 stran, nebude pro kluby nic jednoducheho. Je to i velmi nakladne. Ale za moznost udrzet profesionalni fotbalove souteze v chodu to stoji! pic.twitter.com/30hIQqugl6 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 17, 2020

Nejpozději do středy by totiž měl být schválen protiepidemický manuál, který určuje, jakým způsobem se chovat v tréninkovém procesu, při zápasech či v hotelu. „Závěr je pro nás velmi pozitivní a příznivý. V okamžiku, kdy přijmeme protokol opatření, který je v současné době finalizován se zástupci ministerstva zdravotnictví, by nebylo nutné, aby do karantény chodily celé týmy včetně realizačních, ale pouze pozitivně otestovaný hráč," vysvětluje Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA).

Blíží se pohárová sezona

Objevily se však také kritické poznámky, zda jsou fotbalisté nadlidi, když si v době rouškové vyjednají výjimky...

„Rozhodně to není tak, že dostáváme výjimku proti ostatním občanům země. Budeme investovat do nákladů na zabránění šíření epidemie. V případě, že opatření opravdu dodržíme, tak je příslib, že hygienická opatření budou přijata nejdéle ve středu," ujišťuje Tvrdík.

Ve značné nejistotě zatím byla pětice českých zástupců směrem k evropským pohárům.

„Dnešek pro nás znamená, že bude možné hrát fotbal. Jinak bychom museli zvažovat, jestli pro nás má soutěž vůbec smysl. Jestli budeme do evropských pohárů investovat, jestli do nich vůbec budeme vstupovat," netají Tvrdík.

„Původně platná opatření by našim zástupcům v Evropě i v případě jediného pozitivního nálezu znemožnila odehrát pohárový zápas. Následovala by kontumace," potvrzuje vážnost situace Svoboda.