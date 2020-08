Plzeňský šéf Šádek: Chceme si vzít titul od Slavie zpátky a hrát skupinu evropských pohárů

Zajímá Plzeň něco jiného než titul a základní skupina některého z evropských pohárů?

Jinou odpověď ode mě očekávat nemůžete. Máme poslední roky nejvyšší ambice, vyhlašujeme je i letos. Chceme si vzít titul zpátky do Plzně a Slavii a Spartu řádně prohnat. Máme za sebou roční absenci na evropské scéně, i tady je pro všechny v klubu cíl daný. Budeme se chtít probojovat do jedné ze skupin.

Je startovní čára shodná s tou, na které stojí pražská S? Před třemi lety jste prohlásil, že jdete Spartu se Slavií nahánět klackem, a byl z toho titul.

Byl z toho nejen titul, ale i průser. Ale cítím se vždycky na stejné pozici jako oni. Ekonomická otázka, možnosti, jsou důležité. Ale v našem prostředí se dají tyto věci dohnat prací a pílí. Osobně se cítím ve fantastické formě. Věřím, že i hráči.

Nakolik zasáhly Viktorii ekonomické restrikce vzhledem k pandemii koronaviru? Je postup do Evropy pro fungování klubu nezbytný?

Postup do jedné do skupin pro nás není otázkou nutnosti z pohledu ekonomiky. Jsme po této stránce stabilní. Pro nás je účast v pohárech daleko zásadnější z pohledu sportovního rozvoje a konfrontace. Jsme zvyklí působit minimálně v podzimních obdobích na evropské scéně. Vzhledem k pandemii koronaviru je směrem k našim partnerům nepříjemné nemít na stadionu fanoušky. Nebudu říkat, by nás neúčast ekonomicky nezasáhla, byla by nemilá. Všechny kluby ve všech sportovních odvětvích utrpěly. I my.

Sledoval jste posilování Sparty a Slavie?

Poslední roky jsem se po drobných excesech rozhodl nehodnotit přestupy našich konkurentů. Nereagujeme, snažíme se soustředit na sebe. Myslím, že nahoře nám bude sekundovat víc klubů, například loni po podzimu byl vysoko Jablonec. Sparta se Slavií by si měly okomentovat svoje posílení samy. Nechci soudit, jak je který tým připraven.

Jak hodnotíte letní posílení Plzně?

Za sebe jsem spokojený. Plnil jsem přání trenéra, hráče jsme vytipovávali dopředu společně. Klíčové je, že během přípravy nedošlo k zásadnímu zranění.

V dubnu jste se s hráči dohodli na snížení platu. Jak je tomu nyní?

S hráči jsme uzavřeli dohodu, že v okamžiku, kdy se soutěž rozběhne, vrátí se všechno do normálu. Hráči i zaměstnanci jsou v normálním režimu, plnění smluv je tedy stoprocentní.