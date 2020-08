Nechat body Slavii? Nic neobětujeme, reagoval rázně liberecký kapitán Mikula

Obyčejně toho moc nenamluví a mediální pozornost nevyhledává, ovšem když Jan Mikula slyšel na předsezonní tiskové konferenci coby kapitán Liberce jednu z otázek, rychle zareagoval a vedle sedícímu kouči Pavlu Hoftychovi sám skočil do řeči.

„Opět máte řadu hráčů ze Slavie. Dá se říct, že je pro vás v uvozovkách výhodnější obětovat dva zápasy se Slavií?" zněl poslední dotaz na tiskové konferenci před sezonou. Otázka narážela na šestici hráčů (Jugas, Matoušek, Kosek, Hilál, Tijani a Hromada), kteří pod Ještědem hostují z Edenu a proti obhájci mistrovského titulu pravděpodobně nebudou moci kvůli dohodě obou klubů nastoupit.

„My nic neobětujeme! Šest hráčů nebude hrát, ale je nás tam dvacet dva," ohradil se Jan Mikula, po odchodu Ondřeje Karafiáta do Slavie a Matěje Hybše do Plzně služebně nejstarší hráč v pátém celku uplynulé sezony.

„Počítali jsme to i podle postů a jsme schopni proti Slavii postavit velice kvalitní mančaft. Určitě to takhle nevnímáme. Oba kluby v tomto ročníku spolupracovaly ještě víc, protože v prvé řadě byl zájem o naše hráče, kteří se rozvíjeli i díky celému mužstvu. Slavia o ně měla enormní zájem, a i díky tomu došlo k užší spolupráci, ale Slavii určitě budeme chtít o body obrat," namítl i liberecký kouč Pavel Hoftych.

Do Edenu z Liberce po minulé sezoně přestoupil Tomáš Malinský, Jan Kuchta, Michal Beran a po skončení smlouvy ji posílil i Karafiát. Pikantní zápas Slavie s Libercem je čeká v listopadovém 11. kole a pak ve 27. v dubnu U Nisy.

„Odešlo hodně kvalitních hráčů a dobře trénovaných hráčů a přišlo hodně kvalitních hráčů, každý je však v trochu jiném rozpoložení, než bychom potřebovali. Během přípravy jsme měli relativně málo času, abychom našli optimální formu, ale zase jsme zkušenější oproti minulé sezoně, kdy jsme měli také pomalejší začátek," připomenul Hoftych minulou sezonu, kdy byl Liberec po pátém kole předposlední, nakonec však skončil pátý.

„Pro nás je strašně důležitý vstup do ligy, chystáme se na to, abychom v Olomouci i s Plzní maximálně uspěli. Jde o kvalitní soupeře, ale budeme se rvát o úspěch a abychom mužstvo posunuli dál," slíbil Hoftych, jehož tým kromě ligy a domácího poháru čeká i start ve 2. předkole Evropské ligy. V generálce na ligu Slovan prohrál na hřišti Rapidu Vídeň jasně 0:3.

Možný je ještě příchod dvou posil do Slovanu. „Trápí nás hlavně střed a kraj zálohy," prozradil Hoftych. V hledáčku mají Severočeši mít i explzeňského slovenského záložníka Martina Chriena z Benfiky Lisabon. „Přestupové období se teprve rozbíhá, přivést bychom chtěli ještě dva hráče, ale jestli to bude Chrien, na to odpovědět nedokážu," uzavřel Libor Kleibl jako ředitel Liberce, který novou sezonu odstartuje v sobotu zápasem v Olomouci.