Laštůvka: Bary má pořád formu, doufám, že se v zimě vrátí

Jaký bude Baník bez Milana Baroše?

Bude to smutné. Přišel jsem do Baníku i díky Milanovi. Jsme velcí kamarádi, už teď v kabině chybí. Je to velká škoda, že ještě nezkusil aspoň rok dát.

Nedávno nastoupil za Vigantice a ukázal kvalitní formu (2+3)? Pořád to v něm je?

Pořád má formu, tak se doufám v zimě vrátí. (smích)

Jak se cítíte jako nejstarší v týmu?

Teď jsme se o tom s Flaškou (Jiřím Fleišmanem) bavili, že jsme nestarší. Když je nějaké focení, alespoň můžeme jít dopředu a mezi prvními. Celou dobu jsem patřil mezi starší, nevnímám to až tak.

Budete mít jako kapitán jistější místo v sestavě?

To určitě ne, místo si člověk dělá na hřišti výkony a vším. Že jsem kapitán je velká pocta, ale v manšaftu je nás víc starších, není to o jednotlivci. Musíme působit jako tým.

Měl jste někdy dřív kapitánskou pásku?

Asi někdy jo, ale já na to nikdy nebyl, že bych se do této funkce cpal. Ne, že bych měl strach, ale kapitáni byli spíš hráči, kteří víc komunikovali s rozhodčím. Nemám s tím problém, ale moc to neprožívám.

Jak to budete řešit, když budete chtít něco říct rozhodčímu?

Asi v poločase, nebo na něj zavolám při rohu.

Vybíhat na půlku se dá?

Myslím, že jo, když budu kapitán. Když jsem nebyl, tak jsem za to hned dostal žlutou. Tak snad teď budu víc chráněný.

Budete víc křičet?

Já křičím vždycky, potřebuji na mužstvo mluvit. Kdo jiný by měl, než brankář? Měl by si dirigovat kluky před sebou, ať už kapitán je nebo není. Gólman, který nemluví, je mrtvý gólman. I kluci potřebují cítit, že za sebou mají někoho, kdo je umí dirigovat.

Kádr se moc nezměnil, je to výhoda?

Máme ho dost široký, skoro všechny posty jsou zdvojené, je nás docela hodně. Uvidíme, jestli ještě někdo přijde nebo odejde. Jsme už nějakou dobu spolu, víme, jakou filozofii chce trenér, takže teď je třeba začít hrát.

S jakým očekáváním do sezóny jdete?

Nemám rád výkřiky, že jedeme na poháry nebo něco, pro mě je vždycky hlavní pokora. Musíme jít od zápasu k zápasu a nemá cenu teď říkat, že uděláme poháry, uděláme čtvrté páté místo. Bude záležet, jak se nám povede začátek a jak to půjde.

Připraveni jste dobře?

To ukáže už první zápas. Měli jsme dobré podmínky se připravit, dobré soupeře v Rakousku, rehabilitace na úrovni. Doufám, že hned první zápas zvládneme a nastartujeme se dobře.

Začínáte v neděli v Karviné, jak se na prvního soupeře díváte?

Měli kratší přípravu, méně času na sehrání. Hodně hráčů jim odešlo, další zase přišli. Ale na tom, že to bude těžký zápas, se nic nemění. Uděláme vše pro tři body, abychom měli vnitřní klid.

Karviná získala střelce Michala Papadopulose, jak velkou hrozbou pro vás bývalý útočník Baníku je?

S Papou jsme se potkali nedávno v Praze, to ještě nevěděl, že se bude vracet nebo kam půjde. Hecovali jsme se, protože v Německu jsme hrávali proti sobě. Ale osobně se nepřipravuji na žádného soupeře specificky, mohlo by se vymstít. Karviná nebude jenom o Papadopulosovi.

Jak vnímáte časté testy a opatření, které budou v lize platit?

Jsem zvědavý. Vlastně ani nevíme, co bude za týden. Připravujeme se, ve čtvrtek nás otestují a může se stát, že někdo bude pozitivní a nebude moct hrát. Je to takové na prd. Hlavně doufejme, že se pustí lidi na stadion, protože fotbal hrajeme hlavně kvůli nim. A taky je třeba stanovit taková pravidla, která budou fungovat celý rok a liga se dohraje.

V případě jednoho nakaženého hráče bude tým moct hrát dál. Souhlasíte s úpravami karantény?

Je to lepší, než aby byla karanténa pro všechny a soutěž se přerušovala. To bychom to mohli po měsíci zase zabalit. Když to jeden má, ať je mimo a tým normálně hraje dál.