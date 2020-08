Plzeň i Slavia by měly start ligy stihnout

Dohodli se s vládou na poslední chvíli. Nebýt pondělního zrušení plošné karantény pro celý tým při nákaze jednoho hráče covidem-19, pokud ostatní členové absolvují testy s negativním výsledkem, odpadl by hned první naplánovaný zápas Plzně s Opavou. Viktoria ohlásila jednoho nakaženého dva dny před pátečním startem.

„Doufám, že první kolo proběhne kompletní. Chvíli hrozilo odložení zápasu Slavii, teď i Viktorce Plzeň. Musíme se s tím popasovat," předesílá Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace (LFA).

Pozitivně testovaný hráč je bez příznaků nemoci a klub je dle informací LFA v intenzivní komunikaci s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) August 19, 2020

„Když budou ve čtvrtek všichni hráči Viktorie negativní, v pátek se hraje. Máme rozpracované i další varianty. Pokud by se v mužstvu objevil další pozitivní nález, museli by být ostatní znovu přetestováni a nakažený hráč do izolace. Do pátku už by se vše nestihlo, pak by se tedy řešilo odložení zápasu," avizuje Svoboda.

Také sešívané čekají poslední testy

Slavii, která má v neděli nastoupit v Českých Budějovicích, čekají poslední kontrolní testy v sobotu.

Vzhledem k jarní koronavirové přestávce se závěr minulé sezony protáhl až do července a nový ročník odstartuje nezvykle až na konci srpna. Před rokem začal už 12. července. Na podzim se odehraje jen 15 z celkových 34 kol a jarní část odstartuje netradičně už na konci ledna.

Hlavním favoritem je opět Slavia, která bude usilovat o zisk třetího titulu po sobě. Cestu za obhajobou jí chtějí překazit Plzeň a Sparta. Nováčky nejvyšší soutěže jsou Pardubice a Zbrojovka Brno.