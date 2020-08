Grussmann se vrací do Baníku. Bude sportovním manažerem. Je čas na změnu, vysvětlil

„Od momentu, kdy v roli sportovního ředitele skončil Marek Jankulovski, pro nás byl Alois Grussmann volbou číslo jedna. V Opavě za ním zůstala velká spousta kvalitní práce. Těší nás, že zájem byl oboustranný a že jsme dokázali najít společnou řeč s ním i s Opavou. A v neposlední řadě samozřejmě věřím, že společně dokážeme Baník zase posunout o krok dopředu," prohlásil výkonný ředitel FC Baník Ostrava Michal Bělák.

„Cítím, že po téměř sedmi letech v manažerském křesle Slezského FC nastal čas pro změnu nejen pro mě, ale i pro klub. Ze strany Baníku nešlo o první nabídku a cítím, že je ideální doba pro změnu. Čeká mě nová výzva, navíc budu blíž rodině, což pro mě bylo při rozhodování také důležité," vysvětluje Grussmann, který v Opavě působil jako hráč a nyní sedm let jako funkcionář.

„S Lojzou jsme tady zažili nádherné sezóny včetně postupu do ligy. Jménem celého klubu bych mu rád poděkoval za vynikající práci, kterou pro Slezský FC odvedl. Přiznám se, že jeho rozhodnutí skončit mě v první chvíli překvapilo, ale po osobním rozhovoru musím říct, že ho chápu a jeho rozhodnutí respektuji," říká ředitel Slezského FC Opava Jaroslav Rovňan.

Opavští už mají i náhradu na pozici sportovního manažera. „Tyto kompetence nyní přebírá Radoslav Kováč. Najedeme na anglický model, kdy bude trenérem i manažerem v jedné osobě. Věřím, že to bude fungovat," vysvětluje Rovňan.

Grussmann už v hráčské kariéře Baníkem třikrát prošel. Nejprve v žákovském a dorosteneckém věku, poté v sezoně 1984/1985 a na Bazalech strávil několik měsíců rovněž po návratu z angažmá ve španělském Betisu Sevilla na podzim 1992. Nejvýraznější část své fotbalové kariéry ovšem strávil ve Vítkovicích a Opavě.

„V Opavě jsem opravdu nechal kus života, zahráli jsme si finále poháru, kdy nám chyběl jediný krůček od účasti v Evropské lize. Tohle i oba postupy – z MSFL do druhé ligy, a pak i návrat do první ligy – pro mě byly nádhernými zážitky, na které nikdy nezapomenu. Ne vždy to ve Slezském FC bylo ideální, nikdy jsem ale nechtěl klub opustit v době, kdy na tom nebyl dobře. Nyní se Opava nachází se v jedné z nejúspěšnějších ér v historii. A co mě těší je, že pro klub pracují lidé, kteří jsou pro mě zárukou toho, že se Slezský FC Opava bude neustále rozvíjet a posouvat se dál," loučil se Grussmann.