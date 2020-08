Musíme přidat na důrazu, zbavit se lehkovážnosti, říká nový kapitán olomoucké Sigmy Hubník

S jakými pocity do nové sezóny a po dlouhé době opět v olomouckém dresu vstupujete?

Moc se těším. Příprava sice byla s ohledem na okolnosti hodně rychlá, ale je konec léta, a tak je načase, abychom zase rozjeli nový ligový ročník.

Stačil jste se s novými spoluhráči v obraně sehrát?

Zápasů nebylo tolik, trenér hodně měnil složení, hledali jsme po poločasech, takže pořád je na čem pracovat. Něco jsme si ale vyzkoušeli a já myslím, že jdeme správnou cestou.

Kde by podle vás mohla Sigma v nové sezoně být?

Věřím, že budeme hrát minimálně klidný střed a potom uvidíme. Zápasů je hodně. Tak jak Sigma měla loni kousek do Evropské ligy, tak byla krůček od skupiny o padáka. Zkrátka, bylo to o jednom, dvou bodech, takže by to neměl být problém.

Tým Sigmy Olomouc.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Jak byste Sigmu, dnes již jako její hráč, charakterizoval?

Vidím tam spoustu mladých kluků, velmi dobře technicky připravených, šikovných. Musí však přidat na důrazu. Spoustu zápasů, i když vedli, v závěru nezvládli, a to lehkovážností, častými ztrátami balonů. Doufám, že chyb bude co nejméně, že soupeřům budeme dávat minimum šancí a naučíme se zápasy zvládat 1:0, 2:0. Nesmí se prostě opakovat, abychom ze 2:0 prohráli 2:3. To byl ten důvod, proč nakonec nehráli o Evropu.

Po příchodu do Olomouce jste se stal kapitánem. Bylo to jasné hned, nebo jste musel za to vašemu předchůdci Vítu Benešovi něco dát?

Nic jsem mu nedával. Trenér si mě prostě zavolal, se mnou také Víťu, Davida Housku a řekl, že já budu kapitánem a oni asistenti. Kdybych ale kapitánem nebyl, hrál bych v týmu stejnou roli jako teď. Ta páska na to nemá vliv.

V Sigmě byste měl být nejen hráčem, ale i jakýmsi mentorem pro mladé. Oproti Plzni to bude asi o dost jiné?

Určitě. Tady se klukům snažím poradit v tréninku, třeba když jde o nějaké postavení, jak tu či onu situaci vyřešit lépe, a když to zvládnou a zjistí, že to funguje, těší mě to. Nechci rozhodně dělat chytrého, snažím se jim opravdu pomoci, a to nejen jim, ale celému týmu, a to je podle mě to důležité. Pochopí-li to, budeme z toho těžit všichni.

Vzal jste si v tomto směru příklad z někoho, po jehož boku jste v Sigmě kdysi hrával?

Takových borců tady bylo víc. Když jsem začínal, byl tady Radim Kučera, velká osobnost. Pak se vrátil z ciziny Míša Kovář a hrál jsem i s Davidem Rozehnalem. Další ostřílené hráče jsem potkal i v reprezentaci, zahraničí. Dá se říct, že od každého jsem si vzal něco a teď se ty zkušenosti snažím předávat dál tady.

Obránce Sigmy Olomouc Roman Hubník začíná podnikat, brzy otevře v Olomouci prodejnu.

archiv Romana Hubníka

Hovořil jste o lehkovážnosti, na kterou Sigma loni doplácela. Podaří se z mužstva tento nešvar třeba i s vaší pomocí vymýtit?

To se uvidí. Jsem takový, že když kluci ztratí míč, říkám jím, ať to rychle hodí za hlavu, že stát se může cokoliv. Když se ale někdo vykašle na balón, nebude sprintovat zpátky, má-li, tak to jsou zase věci, které jsou mi cizí, co nesnáším. Když něco takového na hřišti uvidím, asi přijde i nějaké ostřejší slovo. Samozřejmě ve snaze jen pomoci.