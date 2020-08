Další pohroma před startem fotbalové ligy! Koronavirus opět udeřil, ale v Plzni se hraje

Plzeň ve středu ohlásila, že testy před startem sezony odhalily jednoho nakaženého hráče. Při čtvrtečních kontrolních odběrech se nemoc objevila také u člena širšího realizačního týmu, který byl stejně jako první nejmenovaný nemocný okamžitě izolován. Dnešní třetí kolo testů už další pozitivní případ neodhalilo a Viktoria tak díky čerstvému zmírnění karanténních pravidel pro sport může nastoupit.

Až do začátku tohoto týdne platilo, že v případě pozitivního testu u některého z hráčů musel do dvoutýdenní karantény celý tým. Po jednání rady vlády pro zdravotní rizika se zástupci sportů mají nově zamířit do izolace jen nakažení, pokud budou ostatní členové mužstva negativní.

"Jakmile jsme obdrželi výsledky, konzultovali jsme vše s krajskou hygienickou stanicí i vedením soutěže a nic nebrání tomu, aby se zápas odehrál," uvedl mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

Hanáci musejí na další testy

Problémy hlásí i Olomouc. „Jedná se o jednoho hráče a dva členy realizačního týmu. Všechny dotyčné osoby jsou bez příznaků nemoci. Klub nyní komunikuje s Krajskou hygienickou stanicí a čeká na další pokyny," uvedla tisková mluvčí SK Sigma Olomouc Alice Zbraňková na klubovém webu.

Během pátku projde celý tým dalším kolem testování. Na základě jeho výsledků by poté měl řídící orgán rozhodnout o tom, zdali bude sobotní duel Sigmy s FC Slovan Liberec odehrán či odložen.