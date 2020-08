Dreksa povede Zbrojovku v premiéře proti Spartě v roli kapitána. Budeme se chtít předvést, slibuje

Jak se těšíte na premiérový duel proti letenskému mužstvu?

Hrozně moc. Lepší los nás na úvod ani nemohl potkat. Škoda jen, že vzhledem k současným opatřením proti koronaviru u toho nemůže být na královopolském stadionu plný dům.

Jaká nálada panuje v brněnské kabině?

Všichni se na zápas strašně moc těšíme. Z kluků cítím velké odhodlání. Proti silnému soupeři se budeme chtít předvést. Favoritem jsou Pražané, my nemáme co ztratit. Může to být naše výhoda.

Co si myslíte o Spartě?

Že má hodně silné mužstvo. Dělá dobře, že se poslední dobou zaměřuje spíš na příchody českých fotbalistů. Pozvedlo to její týmový duch. V přípravě jsem sparťany sledoval, je mi jasné, že nás nečeká vůbec nic lehkého.

Oficiální fotografování fotbalistů Zbrojovky Brno před novou prvoligovou sezonou.

Václav Šálek, ČTK

Troufnete si jako obránce odhadnout, které útočníky vyšle soupeř na hřiště?

Myslím si, že v základu budou mladý Hložek a Juliš. Jenže Sparta má obrovskou výhodu v kvalitní lavičce, na níž by v tom případě asi zůstal třeba Kozák. Možnost pěti střídání zvýhodňuje mančafty se širokým kádrem. Máme tudíž před sebou mimořádně těžký zápas.

V přípravě jste zdolali Olomouc či Zlín, ale padli jste s druholigovými celky Blanska i Líšně...

Z toho bych nic moc nevyvozoval. Papírově slabší týmy se na nás chtěly vytáhnout. My jsme naopak byli možná trochu unaveni z náročné přípravy. Naopak výhry nad prvoligisty nepřeceňuju. Až mistrovské duely ukážou, jak na tom skutečně jsme.

S jakými ambicemi se vrací Zbrojovka do nejvyšší soutěže?

Já jsem přesvědčený, že když se zachráníme, bude to při třech sestupujících pro nás úspěch. Hlavní je se mezi elitou znovu etablovat. V další sezoně bychom se pak už mohli posunout výš.

Jak do mužstva zapadly posily Moravec, Hlavica a Koudelka?

Úplně bez problémů. Hlavně Honza Hlavica, který přišel ze sousední Líšně, našel v kabině skoro samé známé tváře. (úsměv).

Ligová fotbalová asociace zakázala pozápasové děkovačky. Vadí vám to?

Je to škoda. Jsme s fandy Zbrojovky hodně spjati. Ale mnohem důležitější bude, abychom sbírali body a oni i my jsme měli důvody k radosti.

Jak snášíte každotýdenní testy na koronavirus?

Není to nic příjemného. Tato doba ale tyhle věci s sebou bohužel přináší, a tak se s tím musíme vyrovnat.