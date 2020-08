Plzeň - Opava 3:1 Vydařená střídání! Přetestovaná Plzeň zvládla přesilovku

Zprávu o negativních testech přijali s úlevou také Slezané, kteří do dějiště utkání přicestovali už ve čtvrtek. „Jet zpátky domů pět hodin bez toho, abychom si kopli do míče, jsme rozhodně nechtěli. Jsme rádi, že se hrálo," podotkl opavský kouč Radoslav Kováč.

Nepříjemnosti odstartovala středeční zpráva, že kontrolní testy před začátkem sezony odhalily jednoho nakaženého hráče v mužstvu Plzně. Ve čtvrtek k němu přibyl jeden z členů širšího realizačního týmu. A strach, že Viktoria nevstoupí do ligy, se znásobil. Klub se okamžitě rozhodl podstoupit další kolo testování, které proběhlo v pátek v ranních hodinách.

Až v půl třetí odpoledne přišla z laboratoře spásná informace: všechny odběry jsou negativní.

Z utkání 1. kola Fortuna ligy. Zleva Radim Řezník z Plzně a Matěj Helešic z Opavy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jakmile jsme obdrželi výsledky, konzultovali jsme vše s krajskou hygienickou stanicí i vedením soutěže a nic nebránilo tomu, aby se zápas odehrál," uvedl klubový mluvčí Václav Hanzlík. Pokud by však na začátku týdne nezačala platit nová, benevolentnější karanténní pravidla, celý tým Viktorie by šel do čtrnáctidenní izolace a zápas se odložil. Takhle putovali do karantény jen nakažení.

Ranní výsledky byly pro Plzeň důležité také směrem k účasti na evropské scéně. Příští středu ji čeká duel 2. předkola Ligy mistrů na půdě nizozemského Alkmaaru. Zatím ale vyhráno nemá, protože kompletní mužstvo včetně realizačního týmu si proklepne na koronavirus v neděli ještě Evropská fotbalová asociace (UEFA).

Brankář Opavy Vilém Fendrich dostává gól z penalty.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Nejistota posledních hodin se promítla do výkonu vicemistra, který měl k jarní lehkosti daleko. Opava dokonce díky gólu Helešice vedla, když pár minut předtím zahodil penaltu domácí Čermák. Před přestávkou ale vyrobil druhý pokutový kop Hrabina, navíc byl vyloučený. Bucha z penalty srovnal, po pauze obstaral vítěznou trefu střídající Beauguel. Razítko na úvodní tři body dal svojí premiérovou brankou v dresu Viktorie další střídající hráč Ba Loua.