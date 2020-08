Tvrdík: Kdybychom potřebovali peníze, do měsíce můžeme prodat hráče za 30 milionů eur

Výprodej odmítají, proto zatím během léta odpálkovali všechny lákavé nabídky na své hráče ze základní sestavy. Fotbalová Slavia je podle svého šéfa Jaroslava Tvrdíka v nejlepší finanční kondici za pět let čínské éry. A jelikož chce znovu postoupit do Ligy mistrů, odchody nejsou na pořadu dne. „Na představenstvu jsme rozhodli, že až do play off Ligy mistrů nikoho neuvolníme,“ dává šéf všem zájemcům jasně najevo.