Příbram - Teplice 1:3 Výhru Severočechů pojistil nováček Heidenreich

Na hrotu domácího útoku se objevil zkušený Rezek a za ním „ztracený příbramský syn" Pilík. Hosté si od úvodního hvizdu vynutili převahu a dobývali příbramskou branku. Pilíkův střílený centr Melichar krotil nadvakrát, Trubačovku tutovku stihla obrana odvrátit, ale po čtvrt hodině a rohovém kopu vrátil míč před malé vápno Heidenreich a Nazarov, jehož Kleščík sledoval z „doporučené" vzdálenosti 1,5 metru, dělovkou z pěti metrů rozvlnil síť za Melicharovými zády.

Příbram, která do té doby teplickou branku neviděla zblízka, se probudila. Obrana hostí, dobře organizovaná dvacetiletým Heidenreichem, hostujícím z Bergama, odolávala bez větších potíží. Když už se dostal ke střele nováček v domácím týmu Vais, Nazarov jeho ránu zblokoval na roh. Největší příležitost měli domácí po půl hodině hry a standardce, ale Kleščík Grigarem vyražený míč z metru do sítě nedostal. O chvíli později se řítil do šestnáctky Antwi, ale po kontaktu s křižujícím Kučerou upadl sám. Víc už toho domácí v první půli neudělali.

Zkázu završil Řezníček

Za vytrvalého deště vstoupila Příbram do druhé půle přece jenom svižněji. Pár minut pak hrála o deseti, když musel Kingue mimo hřiště počkat na výměnu roztrženého dresu. Teplice brzy vyrovnali hru, ale jediné, na co se zmohly, byla rána Žitného vedle branky. A tak byl i nadále k vidění průměrný fotbal, odehrávající se převážně mezi šestnáctkami. Po necelé hodině hry přišlo konečně vzrušení. Pilík z trestného kopu trefil jen zeď, ale Vais napálil odražený míč nízko nad trávníkem a Grigar se musel pořádně protáhnout, aby ho vyrazil.

Slovo si znovu vzaly Teplice, Žitného střelu ještě Melichar vyrazil na roh, ale po jeho rozehrání Heidenreich přeskočil Kingueho a hlavou pojistil teplické vedení. O chvíli později utekli Jakubové Mareš s Řezníčkem a posledně jmenovaný příbramský odchovanec přízemní střelou do odkryté branky dovršil zkázu Středočechů. Příbram už jen korigovala, když se po trestném kopu Nového trefil Rezek. Míč napálil do trávníku, a ten velkým obloukem zapadl pod břevno. Tlak domácích přišel pozdě, hosté už si vítězství pohlídali. Vávra v nastavení v dobré pozici trefil jen Grigara.