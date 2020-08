Spokojený Hejkal, zklamaný Horváth

„První poločas z naší strany nebyl moc dobrý, to musím říct zcela upřímně, ale vedoucí gól nám hodně pomohl. Příbram najednou musela hrát úplně jinak. Zápas definitivně zlomila naše branka na 2:0. V zápase jsme dominovali, přidali třetí trefu. Chybou bylo, že jsme neproměnili obrovskou šanci, kdy jsme šli sami na branku. Mohlo to být 4:0 a měli bychom definitivně klid. Takhle jsme domácím umožnili snížit na rozdíl dvou branek a museli se strachovat, co ještě mlže přijít, aby se nevrátili do hry," konstatoval teplický kouč Stanislav Hejkal a dodal: „Vítězství venku na úvod nového ročníku je vynikající, pomůže i psychice hráčů. Na druhou stranu je dobře znám, nesmíme dopustit, aby usnuli hned na vavřínech. V podstatě žádné nejsou."

I přes kritická slova našel na hře svého týmu i pozitiva. „Hráče chválím za odpovědný přístup k zápasu a dobrou organizaci hry i chuť zvítězit. Pořád máme na čem pracovat, třeba kombinace Heidenreich - Nazarov - Grigar, která končila nákopem gólmana, se ve hře objevovala až příliš často. Takhle hrát nechceme. Musím pochválit Davida Heidenreicha, který odehrál v lize svůj první zápas. Výborně hraje hlavou, dal důležitý druhý gól, ve dvaceti letech velmi dobře organizuje obranu, má kvalitní rozehrávku. Když takhle bude pokračovat, jednou se v Bergamu, odkud přišel na hostování, nepochybně prosadí," ujišťuje Hejkal.

Prohráli jsme zaslouženě, ví Horváth

Hodně obtížně se hodnotilo utkání domácímu trenérovi Pavlu Horváthovi. „Musím přiznat, že naše prohra byla zasloužená. Teplice měly spoustu šancí. Naše hra nebyla úplně špatná, projevila se nervozita u hráčů, kteří mají minimum zkušeností s nejvyšší soutěží, nebo vůbec žádné. To ale nerozhodlo. Problémy byly ve dvou námi neuhlídaných standardních situacích. Tak zkušené mužstvo, jakým Teplice jsou, si už dvougólový náskok pohlídá. Otevřeli jsme hru a inkasovali potřetí, když hosté odvrátili naši standardku a udeřili. Udělali jsme spoustu chyb. Scházela mi větší touha našich obránců nedostat gól. Pořád o tom mluvíme, a musíme mluvit dál. Sice jsme zápas nevzdali a snížili, ale další šance jsme neproměnili. Prohra v úvodu není pro psychiku dobrá, zvlášť, když jedeme na Slavii," konstatoval příbramský kouč.

Velký rozdíl viděl v koncovce. „Mareš a Řezníček jsou velice zkušení útočníci. Řezníček hraje v životní formě, dává góly. Umí šance proměňovat. Pro nás je problém se vůbec dostat do konsolidované obrany. Se zakončením máme problémy neustále. Ale kluci vědí, že musejí častěji střílet. Neumíme hrát do plných, a ještě hlídat brejky," pravil. „Je fakt, že jsme měli minimum času na sehrání, odehráli jsme jeden přípravný zápas, ale klukům jsme alespoň krátkou dovolenou dát museli, ale to konstatuji, rozhodně se nevymlouvám, ani tím prohru neomlouvám. Máme na čem pracovat. Nebudeme se vymlouvat ani na to, že nastoupilo hodně nezkušených hráčů. Potvrdilo se, že potřebujeme útočníka. Pinc i Cortez se nám zranili. Rezek na hrotu ale nezklamal," dodal Horváth.