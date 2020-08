Snažíme se hrát jako Inter Milán, směje se sparťanský Lautaro Martínez

Během jara se rozstřílel na hostování v Olomouci, kde nasázel osm gólů. Po návratu do rudého dresu se po krátké letní přípravě prosadil do základní sestavy a jednou trefou přispěl v ligové premiéře fotbalistům Sparty k hladké výhře 4:1 v Brně. „Snažíme se hrát jako Inter Milán. Adam je Lukaku, já jsem ten Argentinec (Lautaro Martínez - pozn. red.),“ pochvaluje si Lukáš Juliš spolupráci v útoku s parťákem Hložkem v rozhovoru pro O2 Sport.

Poslední gól za Spartu si už ani pořádně nevybavuje. Dal ho 27. května 2017 Slovácku. „Pěkná doba... Jsem rád za výhru, také gól je pro mě důležitý. Bude klid na práci. Po úžasném startu 4:0 za poločas jsme trochu zvolnili, ale trenér i tak vypadá spokojeně. Asi lepší vyhrát takhle než 7:0, je pořád co zlepšovat," líčí spokojený Lukáš Juliš.

V rodině měl dobrého proroka.

„Takhle jednoznačné utkání jsem vůbec nečekal, ale mluvil jsem s mámou a říkala mi, že to skončí 4:0, takže se spletla o gól. Brno je nováček, mohlo to být složité. Ale jsem ve Spartě dlouho a vím, že když dáme těmto ‚slabším' týmům jeden dva góly, tak vždycky vyhrajeme. Hlavní je nějaký hloupý na začátku nedostat, což se nám povedlo a suverénně jsme zápas zvládli," říká Juliš pro klubovou televizi.

Věří, že si Sparta podobnou efektivitu udrží i v dalších zápasech. V útočné dvojici s Adamem Hložkem se cítí báječně.

„Ladí nám to moc, teď jsme spolu trénovali čtrnáct dní v kuse. Myslím, že si můžeme vyhovět ještě víc, on třeba hodně vyhrává hlavy a já tam bývám pozdě, protože ani nečekám, že ji vyhraje... Jde nám to spolu už teď a můžeme být ještě lepší," věří Juliš.