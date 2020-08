Kdyby Nešpor dostal červenou, možná by se zápas vyvíjel jinak, míní liberecký Hromada

Liberec jako každoročně do nové sezóny vstoupil s výrazně pozměněným kádrem a na jeho hře to v úvodním kole nového ligového ročníku v Olomouci bylo znát. Domácí byli lepší, kompaktnější a zaslouženě vyhráli 1:0. Uznal to i záložník Jakub Hromada, který v týmu ze severu Čech hostuje z pražské Slavie.

„Nebylo to z naší strany optimální. Ze začátku jsme byli hodně ustrašení, dostali jsme se pod tlak a z toho pramenil i gól, který jsme dostali. Mysleli jsme si, že po příchodu některých vysokých hráčů bychom mohli mít při standardkách navrch, a těžit z nich, ale paradoxně jsme inkasovali právě po rohu a lacino," litoval slovenský záložník.

Postupem času se ale podle něj hra jeho týmu přece jen zlepšovala. „Předvedli jsme pár věcí, kterými bychom se rádi prezentovali. Změn ale bylo více než dost, a tak potřebujeme ještě nějaký čas. Třeba příště v Plzni už budeme odvážnější. Už i tady jsme si však dvě šance vytvořili, a ještě zahodili penaltu. Škoda, kdyby ji Kamso Mara dal, mohlo to být pro nás ještě zajímavé. Nic mu ale nevyčítám. Stane se. Dosud je proměňoval suverénně," uvedl Hromada.

Zleva Martin Nešpor z Olomouce a Jan Mikula z Liberce.

Jaroslav Ožana, ČTK

Za druhý klíčový moment zápasu označil udělení „jen" žluté karty domácímu Martinovi Nešporovi za to, že se právě po něm ohnal loktem.

„Hned jsem rozhodčímu říkal, že podle mě je to jasná červená. Loket mi tam prostě dal. Bylo to z jeho strany zbytečné. Byli jsme do sebe zaklesnutí rukama, já ho odblokoval, ho to asi vytočilo a ohnal se po mně. Po zápase to sám uznal a sudímu poděkoval, že ho nevyloučil. Kdyby musel ven, možná by se zápas vyvíjel jinak," mínil rodák z Košic.

Olomoucký útočník spornou situaci viděl úplně jinak. „Měl jsem ruku v jeho podpaží a chtěl jsem ji odtamtud vytrhnout. Z toho vznikl ten pohyb, ale nic úmyslného v tom nebylo. Rozhodčí mi dal žlutou a víc se v tom nemá cenu babrat a vůbec nic jsem mu neříkal," tvrdil Nešpor. Připustil však, že když arbitr jeho zákrok konzultoval s videorozhodčím, dobře mu nebylo. „Vstoupí-li do hry VAR, stát se může všechno. V té chvíli člověku projde hlavou, že kdyby dostal červenou, oslabil by tým," dodal.