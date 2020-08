Navrátil se konečně trefil, navíc hlavou. Penaltou jsem si byl jistý, tvrdí po výhře v derby záložník Slovácka

„Trefil jsem se v lize po více než dvou letech. Navíc hlavou, což se mně při mých 170 centimetrech přihodí jen zřídka. Kluci si ze mě v kabině kvůli tomu dělali legraci, ale já mám strašnou radost, že jsem přispěl k výhře v tak ostře sledovaném utkání," netají Navrátil nadšení. Klíčový pokutový kop nařídil sudí Královec až po přezkoumání videa. „Vypálil jsem na bránu, avšak Jiráček mě poté dohrál. Byl jsem si stoprocentně jistý, že to desítka bude," prozradil.

Zlínský Petr Jiráček neodporoval. „Chtěl jsem Navrátilovi střelu skluzem zblokovat, ale trefil jsem ho bohužel do nohy. Hrozně mě to mrzí, protože on stejně mířil vedle. Už to zpátky nevezmu," krčí zklamaně rameny. Má za to, že ševci nebyli horším mužstvem. „Aspoň remízu bychom si zasloužili. Vždyť jen v závěrečném tlaku jsme měli tři solidní příležitosti na vyrovnání," tvrdí Jiráček.

Zleva Jan Navrátil ze Slovácka a Róbert Matejov ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK

Kouč Slovácka Martin Svědík naopak míní, že jeho mužstvo triumfovalo ve Zlíně zaslouženě. „Penalta, po níž jsme prohrávali, nás probudila. Pak už jsme byli lepší. Až na úplný závěr utkání, v němž jsme dali domácím chybami na levé straně několik možností k vyrovnání. Byly to nervy, ale těsný náskok jsme udrželi," oddechl si. Navrátila pochválil. „Už v přípravě vstřelil místo obvyklého jednoho gólu dva. To byla předzvěst, že se konečně trefí i v lize," vtipkoval.

Svědíkův zlínský kolega Bohumil Páník tak dobrou náladu po střetnutí zdaleka neměl. „Z porážky v derby jsme hrozně zklamaní. V prvním poločase oba týmy hodně taktizovaly. Do druhého jsme ovšem vstoupili mnohem lépe. Netuším, proč jsme po našem vedoucím gólu z penalty vypadli z role a dovolili Slovácku dvakrát skórovat. Ke konci jsme se sice nadechli k závěrečnému náporu, avšak srovnat jsme bohužel nestihli," lituje Páník, jehož aspoň potěšily výkony střídajících Fantiše, Dramého, Martineze Garcii a Procházky. „Naši hru výrazně oživili," našel na nepovedeném zápase pozitivum.