Teclův koncert? Takhle řádil celý týden, ujišťuje Trpišovský

V loňském ročníku neměl Tecl v koncovce tolik štěstí, hřeje vás jeho střelecký apetit hned na úvod sezony?

Jo, ale on takhle řádil celý týden. Je ve starý formě, kterou měl před svým zraněním. Byl v ní i loni, akorát neměl takovou efektivitu a tolik gólů na kontě. Teď ji zúročil ještě body a čísly. Mužstvo ho v zápase taky dostávalo do skvělých pozic, který si pochopitelně zasloužil svými náběhy, ale tým za ním opravdu pracoval skvěle.

Zvedla mu využitá příležitost v první minutě sebevědomí?

Jasně že mu pomohlo, že první šanci hned skvěle vyřešil, zachoval klid a proměnil ji stejně jako během celého týdne při trénincích. Je to rok a půl, co prodělal skoro nejvážnější zranění, které existuje ve fotbale. V tomhle věku se hráč vrací později a trvá mu to dýl. Ale celý jaro nás vlastně odtáhl a Petar (Musa) jeho snažení dokonával góly.

Na hrotu panuje velká konkurence, získává si díky číslům silnější pozici v hierarchii útočníků?

Máme dva skvělé útočníky Tecla s Musou a s oběma počítáme na určitý průběh zápasu. Je klidně možné, že bude hrát v dalším utkání Petar. Standa je trochu dál i tím, že Petar musel být teď celý týden v karanténě. Trochu ho to zabrzdilo, ale jsem rád, že je máme. Možná je budeme pravidelně střídat. Dneska jsme Standovi chtěli dopřát, aby dohrál celý zápas, ale čeká nás hrozně moc utkání. Petar je typologicky jiný útočník, a budeme potřebovat oba dva. Přibyde nám ještě Kuchtič (Kuchta), který je v tuto chvíli mimo. Uvidíme, jak to bude po zranění s Mickym (Van Buren) a je tu ještě Ondra Lingr, který je taky schopný hrát podobným stylem jako Standa Tecl.

Stanislav Tecl ze Slavie se raduje z hattricku.

Václav Pancer, ČTK

Před penaltou, kterou sudí nakonec odvolal, došlo k zajímavému momentu. Tecl měl provádět exekuci, jenže balon předal Musovi, který mu ho ale vrátil...

Mají spolu skvělý vztah a výborně spolupracují. Petar vidí hodně, Standa se o něj dost stará, je radost se na ně dívat. Standa se mu snaží pomoct, vysvětlit mu nějaký věci ohledně napadání, hry a Petar se v tomhle strašně zlepšuje. Je učinlivej.

První ligový duel sezony jste zvládli na jedničku, lepší úvod na Střeleckém ostrově jste si přitom nemohli přát, že?

Určitě. Skvělý začátek nám hrozně pomohl a donutil soupeře, aby s námi hrál nahoru dolů. Hned z první akce padl gól, ze standardky další... Ve výkonu jsme pak pokračovali dál až na drobné detaily. Byť je výsledek jednoznačný, je potřeba vidět i kvalitu Budějovic, které nás v první půli dostávaly do hodně těžkých a složitých situací. Vytvořily si v zápase dvě nebo tři vyložené šance, kdy nás Koli (Kolář) podržel a máme nulu.

Sparta také vyhrála v sobotu vysokým rozdílem, budou se nůžky mezi špičkou a zbytkem ligy rozevírat?

Já si myslím, že tyhle dva zápasy byly ovlivněný tím, že padly rychlé góly. Oba týmy šly brzy do vedení. Soupeř pak musí dotahovat a hraje trochu otevřeněji, než by hrál normálně. Uvidíme dál.