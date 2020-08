Matoušek možnost zahrát si proti Slavii vítá. Každý se bude chtít ukázat v tom nejlepším světle, říká

Kvůli dohodám omezujícím start zapůjčených hráčů již přišel možná až o čtyři utkání proti Slavii, která protrpěl jen na tribuně. To se teď nejspíš změní. Dnes totiž předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík oznámil, že úřadující mistr svým fotbalistům hostujícím v jiných klubech ve vzájemných zápasech hrát v této sezoně umožní.

Jak jste rozhodnutí přijal?

Jsem za něj samozřejmě rád a myslím, že každý. Ještě to asi všechno není úplně definitivní. Doufám však, že to tak dopadne.

Přání hrát proti Slavii jste zmínil již před týdnem v rozhovoru pro Sport.cz. Překvapila vás teď svým krokem?

Popravdě ano. Když jsme o tom mluvili před týdnem, nezmínil jsem však jednu základní věc. Chápu, když hrát nepovolí hráčům, které platí. Ovšem hráči, které platí klub, ve kterém na hostování jsou, by podle mě měli mít možnost hrát proti svému týmu stoprocentně.

V Liberci hostuje ze Slavie půltucet hráčů, budete moct hrát všichni?

Na to nedokážu odpovědět, záleží asi na dohodě Slavie s Libercem. Doufám však, že to povolí všem. Od začátku jsme to brali tak, že proti Slavii se bude hrát bez nás, tedy bez šesti lidí. Kdyby to dopadlo takhle a hrát se mohlo, k čemuž to snad směřuje, určitě by všichni byli rádi. (Rozhovor vznikl před potvrzením hostování Michala Berana v Liberci.)

Někdo však může namítnout, že se můžete ocitnout pod velkým tlakem, neboť v případě jakékoliv chyby se může spekulovat o záměru.... Jak tohle jako hráč vnímáte?

Někdo to tak samozřejmě brát bude, ale myslím, že hráči, kteří by nastoupili, budou mít obrovskou motivaci. Každý se chce proti svému týmu ukázat a kde jinde by se měl chtít ukázat než v takovém zápase? Když se náhodou nějaká chyba stane, určitě to nebude z toho důvodu, že by někdo chtěl pomoci Slavii. Fotbal je však takový, že se chyby stávají a bude se tak dít pořád. Ale určitě ne proto, že by někdo něco vypustil. Každý hráč bude chtít hrát na sto procent a bude se chtít ukázat v tom nejlepším světle.