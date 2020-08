Sedm udatných farmářů! Také Beran jde ze Slavie hostovat do Liberce

Klub od Ještědu je definitivně neoficiální farmou obhájců titulu. Fotbalový záložník Michal Beran stráví sezonu na hostování v Liberci, odkud po konci minulého ročníku přestoupil do mistrovské Slavie. Beran je sedmým slávistou, který z Edenu zamířil na hostování do Slovanu. Spolu s ním v létě přestoupili z Liberce do Slavie také Ondřej Karafiát, Jan Kuchta a Tomáš Malinský. Opačným směrem pak zamířili na hostování Jakub Jugas, Jan Matoušek, Júsuf Hilál, Jakub Hromada, Mohamed Tijani a Daniel Kosek.