Slavia zužuje kádr, Hellebrand se vrací domů

Přišel si pro mistrovský titul, který také získal. Záložník Patrik Hellebrand teď míří na roční hostování zpátky do Slovácka, odkud do fotbalové Slavie v lednu přestoupil. Klub má možnost jej po půl roce v případě potřeby povolat zpět. Slavia avizuje hráčův odchod na svém webu. V pondělí uvolnila Jana Sýkoru na přestup do Lechu Poznaň.

Talentovaný záložník nastoupil na jaře za Slavii do 10 ligových utkání, po kterých se mohl radovat ze zisku mistrovského titulu. V létě absolvoval kompletní kondiční i zkrácené herní soustředění v Rakousku. Kvůli potřebné vytíženosti a ve svém věku nutné pravidelné herní praxi však stráví tento ročník na hostování.

„Dohodli jsme se na jeho příchodu. Patrik se vrací do známého prostředí, také my víme, co od něj můžeme očekávat. Myslím, že to může být prospěšné pro obě strany," pochvaluje si sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

💬 Patrik Hellebrand:

„Půlrok ve Slavii byla pro mě velká zkušenost. Jsem moc šťastný, že jsme dotáhli ligu do vítězného konce a získali titul. Poznal jsem nároky trenérů a prostředí nejlepšího českého klubu. Zároveň jsem poznal tlak, který v něm panuje. Obrovsky moc mi to dalo," líčí Patrik Hellebrand na webu Slavie.

Už nyní ale vyhlíží návrat do sešívaného dresu. „Pro hostování jsem se rozhodl, protože cítím, že potřebuji více hrát. Věřím, že až se do Slavie vrátím, ať už teď v zimě, nebo za rok, tak jí pomůžu k dalším trofejím," doufá jedenadvacetiletý záložník s 33 starty v nejvyšší soutěži, v níž dal jeden gól. V lize debutoval v roce 2017 v dresu Zlína.

V Edenu s ním stále počítají. „Patrik má za sebou první aklimatizační půlrok. Nasbíral i několik ligových startů v kádru mistra, během kterých prokázal, jak kvalitním fotbalistou je. Nicméně teď potřebuje zejména herní vytížení, které věříme, že ve Slovácku, odkud k nám přišel, získá. Jedná se o roční hostování s možností si jej po půl roce stáhnout zpět do Slavie. Věříme, že zde nabyté zkušenosti ve Slovácku uplatní a do Edenu se vrátí ještě silnější," vysvětluje důvody rozhodnutí člen představenstva Jiří Bílek.