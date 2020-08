Havelka už podruhé míří ze Sparty do Dynama

Staronová posila týmu se zapojila už během čtvrtka do tréninku a k dispozici by mohla být už pro páteční utkání v Ostravě.

Filip Havelka měl na jihu Čech uplynulou sezonu velmi povedenou a velkou měrou přispěl k sedmému místu po základní části. Patřil k nejvytěžovanějším fotbalistům, když odehrál 1900 minut a připsal si krásný gól do sítě Mladé Boleslavi v prvním jarním kole, který fanoušci v dubnu vyhodnotili jako nejhezčí gól Dynama do pauzy způsobené koronavirem.

🔄 HOSTOVÁNÍ | Filip Havelka stráví i sezonu 2020/2021 na hostování v Českých Budějovicích! Hodně štěstí, Havčo! #acsparta



➡ https://t.co/T3C3CHFwHu pic.twitter.com/gUxomAXf8I — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 27, 2020

V létě se vrátil do svého mateřské oddílu. V pražské Spartě se zkoušel prosadit do sestavy. Na soustředění v Rakousku dokonce skóroval do sítě Hornu a zůstal v týmu až do začátku soutěže. V prvním kole v Olomouci se ale na hřiště nedostal a teď zkusí navázat na své výkony z uplynulé sezony v dresu Dynama.