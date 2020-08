Třináct let bez výhry aneb Liberec na Plzeň doma neumí. Je na čase sérii zlomit, burcuje Hromada

Ta statistika až zaráží a zatočit s ní nedokázala ve službách Liberce ani taková trenérská esa jako Jindřich Trpišovský, Jaroslav Šilhavý či Petr Rada. Plzeň si na hřiště Slovanu jezdí pro body bez přestávky už třináct let. Viktoriáni pod Ještědem v lize naposledy prohráli v září roku 2007!

„Poslední roky sice vnímám, že Liberec proti Plzni nevyhrává, ale že je to již třináct let jsem netušil. Je to už dlouhá doba a možná že nastal ten pravý čas sérii zlomit. Musíme se poučit ze zápasu s Olomoucí," říká liberecký záložník Jakub Hromada.

Právě on může být jedním ze symbolů úspěšnosti Viktoriánů pod Ještědem v posledním desetiletí. Téměř přesně před čtyřmi lety ještě v dresu Plzně vstřelil na stadionu U Nisy dosud svůj jediný gól v české lize a pomohl Západočechům k výhře 2:1.

„Ale pokud si dobře vzpomínám, zrovna v tomto zápase jsme dvakrát vystřelili na bránu, dali z toho dva góly a vyhráli 2:1. Liberec byl tehdy minimálně vyrovnaným, ne-li lepším týmem. Těžko říct, v čem úspěšnost Plzně v Liberci spočívá," přiznává Hromada.

Sparta i Slavia mají problémy

Západočeská bilance vyniká ještě víc v porovnání s výkony zbylých dvou týmů ze silné trojky Sparty a Slavie, které pod Ještědem mívají problémy.

„Možná to může být i tím, že z Prahy na zápasy Sparty či Slavie přijede více lidí, vytvoří tu úžasnou atmosféru a před takřka vyprodaným stadionem se lépe hraje i hráčům Liberce. Ale těžko říct. Každopádně Plzeň je pro nás stejně dobrým soupeřem jako Sparta nebo Slavie," nabídl jeden z možných důvodů Hromada, který U Nisy hrál i v sešívaném dresu. Na jaře 2018 přispěl před více jak devítitisícovou kulisou k bezbrankové remíze.

Ve prospěch modrobílých by v neděli tentokrát mohl hrát středeční těžký duel Viktoriánů v předkole Ligy mistrů v Alkmaaru, kde český celek prohrál 1:3 po prodloužení, když ještě v nastavení normální hrací doby vedl 1:0.

„Plzeň možná bude v trochu horším psychickém rozpoložení po vypadnutí z Ligy mistrů, když má v nohách 120 minut a k tomu náročné cestování. Určitě je nečeká lehký zápas, ale to samé platí pro nás. Plzeň bude favoritem, což však může být i naší výhodou. Je to otevřené, ale věřím, že se nám Plzeň po 13 letech podaří porazit, uzavírá Hromada.