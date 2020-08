Mdlý Baník zachránil od porážky debutant Chvěja. Začít gólem, to jsem si vysnil, přiznal

„Smolný moment. Takový gól zamrzí," litoval trenér Dynama David Horejš. „Podali jsme velice dobrý a odvážný výkon, Baník jsme téměř do ničeho nepustili a mohli jsme mít tři body. Je to ale plusový bod. Odehráli jsme skvělé utkání," dodal.

Domácí kouč Luboš Kozel hledal pozitiva jen velmi těžko. „Snad jen, že se ukázali střídající hráči," povzdychl si. „Když vidím hráče na tréninku, tak se těším, že uděláme fanouškům radost. Místo toho přijde absolutně nevysvětlitelný výkon a chyby od hráčů, u kterých se to často nevidí," ukázal na hrubky zkušených Jánoše či Stronatiho trenér Kozel. „Byl to nejhorší poločas, co jsem v Baníku. Soupeř měl po našich zbytečných chybách tři střelecké šance, dal dva góly. Zachránila nás ta penalta," zlobil se.

Mlha z pyrotechniky, zleva Roman Potočný z Ostravy a Jiří Kladrubský z Českých Budějovic.

Vladimír Pryček, ČTK

Jeho tým se zvedl ve druhém poločase. „V něm jsme podali daleko lepší výkon a šli za vyrovnáním. Mohli jsme utkání i otočit, ale vzhledem k první půli by to nebylo spravedlivé. Nicméně remíza je pro nás málo," připustil Kozel.

Hosté vedli 2:0 zásluhou hlavičky Pavla Šulce a prvního ligového gólu Lukáše Matějky. „Společně s Brandnerem předvedli nadstandardní výkon. Na to, jak jsou mladí, to zvládli opravdu skvěle," chválil Horejš. Nadšený byl i z přínosu Lukáše Havelky, který se v týdnu vrátil do Českých Budějovic ze Sparty.

„Výborně zapadl. Byl jednou z vyhlédnutých posil a v zápase ukázal, proč jsme o něj tolik stáli. V závěru už mu docházely síly, ale je to pochopitelné, protože ve Spartě toho moc neodehrál. Musím ale pochválit celý tým. Noví hráči zapadli a ty chyby, které jsme udělali proti Slavii, jsem tentokrát neviděl," usmíval se Horejš.

Roman Potočný z Ostravy se raduje z gólu.

Vladimír Pryček, ČTK

Baník vrátil do hry na konci poločasu z penalty Potočný, druhou remízu v řadě pak zachránil střídající Chvěja. „Moc jsem si přál začít v lize vstřeleným gólem. Tohle jsem si vysnil," radoval se 22letý fotbalista, který se na jaře na stejném trávníku pokoušel neúspěšně zachránit Vítkovice ve druhé lize.

„Pořád jsem si přál, abych tady mohl hrát za Baník. I ve Vítkovicích jsem bojoval o to, aby mě Bank už na hostování neposílal. Je skvělé hrát před těmito fanoušky a být tady zase zpátky," culil se ligový debutant.