Se sníženým rozpočtem, ale pořád ve formě. Klokani vyrazí do Brna na vlně

Vytoužené poháry jim nakonec utekly. Ve finále skupiny o Evropu je zastavila právě Mladá Boleslav, předkolo si pak vykopal Liberec.

„Jelikož se nedohrála skupina o záchranu, vítěz prostřední skupiny pak stejně neměl nárok na postup. To by byla tragédie, nedokážu si představit, že by potkala nás nebo Boleslav," poukazuje předseda představenstva Dariusz Jakubowicz.

„Kdyby byla možnost, do předkola Evropské ligy bychom šli s nadšením. Upřednostnili bychom sportovní hledisko, bez ohledu na peníze, protože na úvod by to žádný výdělek pro Bohemku nebyl. Určitě bychom využili možnost. Jde o to, abychom na ni byli připravení," naznačuje šéf klubu, že v Ďolíčku se snů o pohárech nevzdávají.

Transfer market se vlastně zastavil

Komplikací je však situace ohledně koronaviru, která klub připravila o velkou část příjmů, hlavně z prodeje hráčů.

„Ceny, které jsme dostali nabídnuté, neodpovídaly našim požadavkům. Transfer market se vlastně zastavil. Každý rok jsme prodávali za okolo 25 milionů, v létě neproběhlo nic," netají skutečnost Jakubowicz.

První utkání venku nás čeká v neděli na hřišti @FCZbrojovkaBrno 🇳🇬#BRNBOH pic.twitter.com/qsvT0xd5KP — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) August 28, 2020

Klokani se proto museli uskrovnit. „Pracovali jsme s rozpočtem okolo 90 milionů korun. Letos bude zhruba o deset milionů nižší. Omezíme některé plánované investice a některé vedlejší služby, rozpočet na první tým snížíme jen minimálně," avizuje šéf klubu.

Navíc se změnil také herní formát. Liga odstartovala s osmnácti účastníky, nadstavba odpadla.

„Pro slabší nebo průměrnější týmy, kam se ještě pořád musíme řadit, je samozřejmě výhodnější model, kdy i z desátého místa můžete hrát o poháry. Nynější model je náročný, musíte se k šanci na postup prokousat celou sezonou, musíte mít konstantní výsledky, abyste se ve špičce udrželi," říká trenér Luděk Klusáček.

Je příznivcem většího počtu zápasů

Jinak se mu ovšem nový model líbí. „Jsem příznivcem většího počtu zápasů, ať ve formě nadstavby nebo osmnácti mužstev. Jsem rád, třicet zápasů mi přijde málo a pohárových nebývá tolik. Baráž byla strašák a většinou ji kritizují mužstva, kterých se přímo týká. Trošku mi vadí politika, že každý prosazuje, co se mu hodí," podotýká Klusáček.

Kádr Bohemians opustili během krátké letní pauzy čtyři hráči, vedení klubu hledá posilu hlavně na post hrotového útočníka. Není vyloučené, že se do Ďolíčku vrátí sparťan Matěj Pulkrab, přestože nedávno podstoupil operaci.

Václav Drchal z Mladé Boleslavi a Daniel Köstl z Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Klokani i bez něj sehráli skvělou premiéru, ačkoliv před duelem s Mladou Boleslaví měli čtyři nakažené. Před druhým kolem hlásí jednoho, v Brně ovšem v neděli nastoupí.

„Proti Mladé Boleslavi jsme předvedli asi nejlepší výkon, co jsem teď v Bohemce. V týdnu jsme pracovali, abychom na něj navázali dál. Nechceme, aby se hráči uspokojili. Body musíme potvrdit na Zbrojovce. Budeme dělat všechno, aby nás výkon povzbudil, ale nějakým způsobem neukolébal," žádá kouč Klusáček.