Nejprve padouch, potom hrdina. Dlouhé čekání Karviné na výhru venku ukončil Mikuš

„Odčinil to, je mu odpuštěno. Ale v té první šanci to mohl dát doleva Ndefemu, který by to měl do prázdné," huboval slovenský trenér hostujícího týmu Juraj Jarábek.

Za zmařenou šanci v 73. minutě za nerozhodného stavu 1:1 se omlouval i 24letý Mikuš. „Gigliho (Ndefeho) jsem viděl, ale od začátku jsem měl myšlenku, že vystřelím. Zkusil jsem to a bohužel to nevyšlo," popisoval slovenský rychlík situaci, kdy po Mondekově chybě na polovině hřiště uháněl s nizozemským spoluhráčem Ndefem sám na brankáře Opavy Fendricha. Spoluhráči se pak omlouval. „Potkali jsme se na půlce, plácli jsme si a já slíbil, že příště mu určitě přihraju," smál se Mikuš.

Zahozenou šancí se nemusel trápit dlouho. O deset minut později mu útočník Papadopulos prodloužil nakopnutý míč z vlastní poloviny a Mikuš tentokrát Fendricha vyniknout nenechal. „Chvíli předtím jsem za Papou (Papadopulosem) šel a řekl jsme mu, že když to dá za sebe, tak tam naběhnu. Celý zápas vyhrával hlavičkové souboje, ale nikoho tam neměl. A vyšlo to přesně tak. Dostal jsem to na levačku, zavřel jsem oči a střílel," popisoval Mikuš.

„I v téhle situaci byl na druhé volný Gigli, ale tentokrát to naštěstí spadlo do branky," usmíval se záložník, jenž přišel do Karviné těsně před sezonou z druholigové Jihlavy.

„I proto zatím naskakuje jako střídající hráč. Přece jen se potřebuje s týmem více sehrát. Ale moment, kdy bude hrát od první minuty, se blíží. Dnešním výkonem si o to řekl," pochválil Mikuše trenér Jarábek.

„Zatím si v Karviné zvykám, ale ten rozdíl mezi druhou a první ligou není zase tak velký. Snažím se týmu pomáhat a zatím to myslím vychází," svěřil se fotbalista, který svým premiérovým gólem v české nejvyšší soutěži ukončil jedenáctiměsíční čekání Karviné na vítězství na hřišti soupeře (naposledy loni 21. 9. vyhrála Karviná 2:0 v Příbrami - pozn aut.).