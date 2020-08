Gólman Kolář má víc gólů než král střelců! Za rekordmanem Jánošem ale zaostává

Král střelců minulé ligové sezony si ve třetí minutě nastavení vzal balon a hodlal z nařízené penalty vstřelit svůj první podzimní gól. Pak se ovšem přes celé hřiště k Petaru Musovi přiřítil gólman Ondřej Kolář a míč si od něj vyprosil.

„Byl jsem docela překvapený. Myslel jsem si, že Petar bude mít víc gólů než Koli, ale dozvěděl jsem se, že se s trenéry domluvil," usmívá se kapitán Jan Bořil.

Na Ondrův gól jsme samozřejmě byli připraveni. Jen jsme netušili, že to přijde tak brzo... 🥳



Tak ještě jednou.



90. minuta zápasu. Třetí gól Slavie dává hráč s číslem 1⃣ Ondřej Kolář! 👏👏👏 #slapri pic.twitter.com/azCUQtQII9 — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 29, 2020

„Gól z penalty byl Ondrův dlouhodobý sen, navíc tady doma a před tribunou sever. Všechno se sešlo, v poslední vteřině za stavu 2:0 jsme už nic neriskovali. Jsem rád, že už to má za sebou a bude se soustředit zase jen na chytání," líčí trenér Jindřich Trpišovský.

„Ve vybrané společnosti brankářů se vstřeleným gólem je taky Radek Černý. Říkal mi, že už jen gól mi chybí, abych ho dorovnal. Když se v závěru naskytla šance, šel jsem do toho," culí se úspěšný exekutor.

Počkal si na kolegův pohyb

„Bavili jsme se o podobné možnosti už minulou sezonu, ale nic se nenaskytlo. Až teď... Počkal jsem na gólmanův pohyb, a dal balon na druhou stranu. Předem načteného jsem ho neměl," dodává Kolář.

Kouč by opakování jeho exhibice v soutěžním utkání nerad viděl, ale co když gólman bude chtít dohnat rekordmana Jánoše se třemi trefami...?

🧢 | Jindřich Trpišovský po #slapri: Na penaltě jsme byli s Ondrou dlouhodobě dohodnutí. Byl to Ondrův velký sen, dát v lize gól, tím spíš doma, před Tribunou Sever. Byla to taková naše dohoda, že ho na penaltu pustíme. — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 29, 2020

„Nebojím se, nepovolíme mu to," má Trpišovský jasno.

„Byli jsme spolu dlouhodobě dohodnutí. Nastala výjimečná situace, není to však moc dobré ani pro soupeře," uznává kouč.

I když... „Kdybychom penalty zahazovali, nikdo jiný by si na ně netroufal a Ondra jako poslední ano, tak by šel zase on. Je ledově klidný, ale to nehrozí, máme tady hráčů na penalty dost," věří Trpišovský.