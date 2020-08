Trpišovský: Rezignujeme na soukromý život, vše podřizujeme Evropě. Výkon se mi tentokrát nelíbil

Nebudou každý zápas dávat šest gólů jako v ligové premiéře. Příbram nachytali dvakrát v úvodu duelu, pak průběh kontrolovali a skóre uzavřel až brankář Kolář z penalty.

„S předvedeným výkonem tentokrát nejsem moc spokojený. Dobře jsme do utkání vstoupili, dali rychlý gól a dvacet minut hráli velmi dobře. Pak jsme ztratili tempo a hráli pomalu. Mrzí mě, že jsme nepokračovali tak, jak jsme hráli na začátku," hodnotí trenér Jindřich Trpišovský.

💬„Výborných prvních dvacet minut, pak přišel útlum. Soupeře jsme zamkli v pokutovém území, ve finále jsme ale často nevolili dobrá řešení,“ říká po výhře nad Příbramí trenér 🧢 Jindřich Trpišovský. #slapri



📰 HODNOCENÍ ➡️ https://t.co/ribvDYpdxa pic.twitter.com/MibuKg3Rz0 — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 29, 2020

Mužstvo může nicméně bez ztráty kytičky směřovat k play off Ligy mistrů. Vzhledem k současné pandemické situaci jsou sešívaní v přísné izolaci.

Dodržují přísný protokol

„Jsme bohužel v dost velké izolaci. Zasahuje to i běžný život, nebo třeba kontakt s fanoušky po zápase. Chceme ale udělat maximum, abychom se nákaze vyhnuli. Vidíme, co se děje po celé Evropě," poukazuje kouč.

„Máme teď dobrou formu, před sebou důležité zápasy a nechceme, aby se někdo nakazil. Protokol, který dodržujeme, je dost přísný. Pohybujeme se v podstatě jen tady v hermeticky uzavřených prostorech, kam se dostanou jen otestovaní lidé," líčí Trpišovský, jak se členové týmu pohybují pouze v Edenu.

„Jezdíme jen domů, rezignovali jsme v podstatě na soukromý život. Jsme jen v práci nebo doma. Mě se to týkalo i dříve, teď už vědí, jaké to je, i hráči. Dáváme si dobrý pozor, nechceme to nikdo dostat. Hráč, který se nakazil na soustředění, se z toho opakovaně nemůže dostat. Je to pro nás v podstatě to nejmenší, co můžeme obětovat," vysvětluje trenér.

Kouč hltá případné soupeře

V týdnu získali slávisté výhodu nasazení před losem play off, což by je mělo o hodný krok přiblížit k návratu do hlavní soutěže Ligy mistrů po loňském postupu.

„Viděl jsem hodně zápasů, v úterý čtyři za sebou. Koukal jsem na Kluž, na Razgrad. Jsme nasazení, což je papírově určitě lepší, ale nechci moc předjímat. Uvidíme po losu. Zatím si získáváme přehled o všech možných soupeřích," předesílá Trpišovský.

„Je výhoda být nasazený, všichni víme, které týmy nám hrozily. Ale nelze nikoho podceňovat, zvlášť v situaci, která je. Někdo hraje, někdo ne, každý je na tom jinak. Ferencváros vyřadil Celtic, hrál velice dobře, Brest se prokousal přes Astanu, Midtjylland hrál skvěle v Razgradu. Uvidíme, jsou tam pořád velice silné týmy," upozorňuje kouč sešívaných.