Na Slovácku zařídil Severočechům bod, ale po zápase překvapil. Chci z Jablonce pryč, netají Chramosta

Přemýšlel jste hodně, kam míč pošlete?

Docela jo. Říkal jsem si, že Slovácko má hodně urostlých hráčů, a že by bylo tudíž složité kopat přes zeď. Takže jsem to zkusil na zadní tyč, a naštěstí to vyšlo. Dá se říct, že to byl po vystřídání můj první pořádný dotek s míčem.

Byl jste na standardky určený?

Bývám skoro vždycky. Můj problém ale je, že se často nechám ukecat někým jiným, a exekuci mu přenechám. Tentokrát jsem byl tvrdý, nenechal jsem se od balonu odstavit. A udělal jsem dobře.

Vzhledem k nepříznivě se vyvíjejícímu průběhu zápasu byl asi bod z Uherského Hradiště pro vás maximem. Souhlasíte?

Ano. Vždyť v prvním poločase jsme přečkali bez úhony několik šancí domácích. A když jsme hned po pauze inkasovali, naštěstí jsme se herně zvedli a začali jsme směrem dopředu zlobit Slovácko mnohem víc. Byli jsme za to nakonec odměněni.

Dlouhodobě nenastupujete v Jablonci v základní sestavě, ale většinou v roli střídajícího žolíka. Trápí vás to?

Samozřejmě. Nejsem spokojený s tím, jakou porci minut dostávám.

Jak to chcete řešit?

Přemýšlím o odchodu. Jsou kluby, které by mě chtěly, avšak jablonecké vedení zatím o mém přestupu nechtělo ani slyšet. Třeba se to ale změní. Přestupní termín letos končí až na začátku října. Něco se může třeba stát už v nadcházející reprezentační přestávce.

Stojí o vás Olomouc či České Budějovice, jak se spekulovalo?

Na to bych nerad odpovídal. Nebudu zatím říkat, odkud mám nabídky.