Pardubice - Teplice 2:1 Vlastenec nováčka nesrazil, tři body obstaral Surzyn

Východočeši stále postrádají tahouna Hlavatého a do ligové premiéry před vlastními fandy tak kouč Krejčí nasadil identickou sestavu, která před týdnem vyběhla na trávník v Jablonci. Korekce naopak učinil teplický trenér Hejkal, jemuž kvůli zranění vypadli Nazarov s Moulisem, které nahradili Paradin a Vondrášek.

Navzdory ztrátám byli hosté ke gólu blíž. Žitný se dostal ve vápně k odraženému balonu a ten po jeho tečované střele prosvištěl kolem pravé tyče. Pardubický kotel stejně jako diváci na hlavní tribuně přivítali borce v červenobílých dresech při nástupu na hřiště mohutným aplausem, jenže vyložených šancí viděli v úvodním dějství jako šafránu. Surzyn pálil v dobré pozici těsně za šestnáctkou jen do rukavic Grigara a prodírající se Cadu neměl pět minut před pauzou na přesné zakončení v pokutovém území dostatečný prostor.

Tepličtí hrozili z brejků, akce ale nedotáhly do úspěšného konce. Slibný pokus Mareše pak zblokovala pardubická obrana na roh. Když už to vypadalo, že oba týmy vyrazí do kabin za bezbrankového stavu, přišel pardubický úder. Ve 42. minutě uvolnil Cadu na pravé straně Solila, jenž si dobře všiml nabíhajícího Tischlera, který po zemi do protipohybu gólmana rozburácel Ďolíček!

Krejčího parta se vrhla s elánem i do druhého poločasu a mladík Tischler byl blízko pojistce, jeho hlavičku po přímém kopu ovšem lapil Grigar. Nevyužitá příležitost Východočechy mrzela dvojnásob, vzápětí totiž obdržel přesný balon na pravou stranu Vondrášek, poslal míč do vápna, kde ho pardubický stoper Toml zasáhl tak nešťastně, že zapadl přesně k pravé tyči bezmocného Boháče. Východočeši byli chvíli opaření, moment z 53. minuty je ale málem vrátil do sedla. Po centru z pravé strany hlavičkoval osamocený Surzyn. Balon však přeletěl břevno.

Pardubičtí znovu převzali iniciativu a sklízeli ovoce. Černý ještě po krásném Čelůstkově centru hlavou minul. První jmenovaný byl ale při chuti, v 64. minutě lahůdkově vysunul levačkou Surzyna, který ranou už Grigara propálil.

Čelůstka se poté mohl sám zapsat do střelecké listiny, z přímého kopu ale nasměroval míč nad břevno. Tepličtí se hnali za vyrovnáním, jenže Trubač v obrovské šanci v poslední minutě neprostřelil zblízka Boháče.