Gól? Užiju si to doma, tvrdí mladík. Ďolíček burácel, nováček má první skalp!

„Minule v Jablonci jsem zakončení trochu uspěchal, takže jsem si teď pro sebe říkal, že to provedu s chladnější hlavou. Počkal jsem si na pohyb gólmana a vyšlo mi to, jak jsem si přál," popisoval po výhře 2:1 Tischler, který ve svém teprve druhém utkání mezi elitou zamířil do černého. Žádnou bujarou oslavu však na večer neplánoval.

„Užiji si to jenom doma. Nejsem nějak zvyklej," usmíval se muž, jemuž po pasu Brazilce Cadua lahůdkově předložil balon Solil. „Kluci odvedli výbornou práci. Opravdu skvělá akce," ocenil parťáky.

Pardubickým, kteří znovu nastoupili bez zraněného tahouna Hlavatého, Tischler nalil krev do žil a vydatně jim pomohl k prvnímu ligovému triumfu. Byť po změně stran to chvíli vypadalo, že ve Vršovicích prožijí domácí debut s hořkou příchutí. Stoper Toml nešťastně usměrnil po centru míč do vlastní brány, Pardubice ale vyrovnání do kolen nesrazilo. Naopak. „Jsme charakterově silné mužstvo, odhodlání v nás je. Dokonce jsme ještě přidali druhý gól," připomněl tvrdou střelu Surzyna.

„Domácí nás porazili zbraněmi, na které jsme byli připravení," durdil se teplický trenér Stanislav Hejkal. Žlutomodří nenavázali na výsledek z Příbrami a domů odjeli s prázdnou. „Nepodali jsme ani průměrný výkon. Cítím neskutečné zklamání," přiznal kouč po bitvě v Ďolíčku, kam zavítalo 1167 diváků, kteří Pardubické v azylu hnali za výhrou. „Atmosféra byla fakt výborná, lidi nám celý zápas pomáhali," liboval si Tischler. I díky věrným fandům odjížděl se spoluhráči domů ve velmi dobré náladě.

„Dokázali jsme si, že můžeme v lize vyhrávat zápasy. I když je třeba větší tlak v posledních minutách, že to taky umíme uhrát," dodal Tischler.