Dynamo hlásí hvězdnou posilu ze Slavie

Dynamo hlásí na začátku třetího ligového týdne velkou posilu. Fotbalový útočník Mick Van Buren odešel ze Slavie na půlroční hostování bez opce do Českých Budějovic. Důvodem je snaha o pravidelné herní vytížení. Holanďan si už ve své kariéře zahrál v Lize mistrů, Evropské lize a dvakrát slavil mistrovský titul v české nejvyšší soutěži. V Dynamu bude hostovat do konce roku s možností prodloužení angažmá do konce sezony.

Českým fanouškům se nejvíce vryl do paměti v památném utkání Slavie proti Seville, kdy v prodloužení osmifinálové odvety Evropské lize vstřelil branku na 3:3 a výrazně pomohl k postupu přes španělského giganta. „Je to branka, na kterou nikdy nezapomenu. Myslím si, že i fanoušci si na ni pamatují. Byl to hezký moment," říká Mick Van Buren s úsměvem pro web svého nového týmu.

Do Slavie přišel produktivní útočník v roce 2016. Poprvé mužstvo opustil na začátku letošního roku, kdy odešel na hostování do Haagu. „Po několika letech jsem se vrátil do rodné země, což jsem uvítal. Pomohlo mi to po psychické stránce," hodnotí.

Hlavním důvodem pro další hostování je podle nizozemského ofenzivního univerzála snaha po pravidelném herním vytížení. „Odejít na hostování je podle mě dobré rozhodnutí. Posledních osm měsíců bylo i kvůli pandemii opravdu šílených. Nemohl jsem hrát pravidelně, což je nyní primárním cílem. Chci hrát pravidelně a získat nějaké sebevědomí," plánuje si.

"Doufejme, že až se vrátím, tak mi to umožní být v lepší pozici v týmu. Jsem si jistý, že stále mám Slavii co dát, jsem o tom přesvědčený, ale teď bych zde hledal herní vytížení obtížně, což mi hostování umožní. Zůstávám v české lize, trenéři mě budou mít na očích a budou vědět, co dělám. Jak pro klub, tak i pro mě je hostování nyní nejlepší volbou," ujišťuje Mick van Buren na webu Slavie.

Z nové posily je nadšen i hlavní trenér David Horejš. „O Micka jsme hrozně moc stáli. Ještě na soustředění v Rakousku jsme si určili priority, jak tým posílit a Mick byl jeden z hráčů, o kterého jsme moc stáli. Jsem rád, že vedení udělalo vše pro to, aby tady takový hráč byl. Jen ukázka, že se i takoví hráči k nám teď nebojí chodit. Všichni věříme, že naváže na výkony, které podával ve Slavii, a že nám výrazně pomůže," doufá kouč.