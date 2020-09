Jak Potočného zaskočil roztočený míč a minul prázdnou branku. Moje chyba, kál se

„V prvním poločase to bylo vyrovnané utkání. Z mé strany je škoda, že jsem neproměnil své dvě šance. Chyběla tomu větší kvalita. Rozhodla první branka po standardní situaci, kterou jsme neuhlídali," litoval smolař zápasu.

Jak se největší šance hostů v úvodu duelu zrodila? Nejprve dobře přečetl akci domácích Fleišman. Získal míč a na své polovině rozjel brejk. Míč pohotově poslal Holzerovi, jenž nádherně mezi domácími beky našel rozběhnutého Potočného, který běžel sám na Hanuše. Náhradník za Vlastimila Hrubého sice pohotově vyběhl, ale nebezpečí neodvrátil. Potočný se v šestnáctce dostal k odraženému míči a před ním byla prázdná brána. Ovšem levačkou trestuhodně minul.

„Chtěl jsem si míč píchnout kolem Hanuše, jenže ho trefil do nohy, pak mě do kolena a ve vzduchu se balon roztočil. Chtěl jsem původně střílet z první, jenže jsem si myslel, že když míč zpracuju, bude to výhodnější. Bohužel balon byl roztočený... měl jsem asi střílet nártem a ne placírkou. Je to moje chyba," kál se 29letý ofenzivní hráč.

Skórovat mohl i v polovině první půle, ale po přihrávce Fleišmana střílel vedle. „Musíme být mnohem kvalitnější ve finální a předfinální fázi," dobře ví kouč hostů Luboš Kozel.

„Chyběla tomu branka. Myslím, že kdybychom dali na 1:0, byl by zápas možná rozhodnutý, tak jako se to povedlo Jablonci," souhlasil Potočný.

Ivan Schranz (vlevo) z Jablonce se raduje se spoluhráči z druhého gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Se svými parťáky nezažívá dobrý vstup do sezony. Na svém kontě mají zatím dvě remízy a na první triumf v této sezoně stále čekají. V součtu s minulým ročníkem tým Luboše Kozla nevyhrál dokonce už desetkrát v řadě.

„S týmem se nic neděje. Jen nedáváme branky, a trochu na nás z toho leží deka. V kabině je však vše v pořádku. Z prvních dvou zápasů jsme chtěli minimálně čtyři body, ale pomýšleli jsme i na šest. Máme jen dva a je to málo, protože v tabulce koukáme na vyšší patra, než se momentálně pohybujeme. Nezbývá nám nic jiného než příště doma porazit Pardubice," uzavřel Potočný.